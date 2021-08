Buone notizie per tutti coloro che desiderano risparmiare. Tim, infatti, stupisce ancora una volta con una tariffa davvero imperdibile.

Nell’ultimo anno, complice il Covid, si è registrato un massiccio aumento dell’utilizzo dei vari dispositivi tecnologi, come ad esempio pc e tablet. Molti sono gli strumenti che ci permettono di comunicare con amici e parenti che si trovano in ogni angolo del pianeta. Proprio in tale ambito a rivestire un ruolo di particolare importanza sono gli operatori telefonici.

Varie, in effetti, sono le offerte proposte in merito dai vari operatori della comunicazione, come ad esempio TIM, pronto a sbaragliare la concorrenza con una tariffa davvero incredibile. In particolare sono in molti a poter beneficiare di uno sconto fino a 500 euro. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Tim, fino a 500 euro di sconto grazie al bonus governativo: cosa c’è da sapere

Internet si rivela essere un valido alleato nello svolgimento di varie attività. Proprio in questo ambito è bene sapere che è possibile ancora beneficiare del bonus Pc e internet da 500 euro, introdotto dal precedente governo a guida Conte. Quest’ultimo consiste in un contributo fino a 500 euro sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad internet in banda ultra larga per un periodo di almeno dodici mesi e dei relativi servizi di attivazione. Ma non solo, può essere utilizzato anche per la fornitura dei relativi dispositivi elettronici, come tablet o pc.

Rivolto alle famiglie con reddito Isee inferiore a 20 mila euro, ricordiamo che i soggetti interessati devono affrettarsi, in quanto, salvo proroghe, c’è ancora poco tempo a disposizione per richiedere il bonus pc e internet. Proprio a favore dei soggetti che possono accedere a tale incentivo, Tim ha deciso di mettere a disposizione una tariffa davvero imperdibile. In particolare i clienti del noto operatore hanno la possibilità di accedere a un doppio sconto. Uno per quanto concerne la telefonia fissa, l’altro per l’acquisto di un tablet.

LEGGI ANCHE >>> Bonus 2021, dalle famiglie alle imprese: tutti gli incentivi ancora disponibili

Soffermandosi sulla telefonia fissa, Tim offre la possibilità di beneficiare di un piano mensile con un costo pari a 19,90 euro al mese. Tale tariffa prevede telefonate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili e senza scatto alla risposta. Ma non solo, comprende anche la fibra ottica per poter navigare ad alta velocità. Per quanto riguarda l’acquisto di un tablet, invece, Tim offre la possibilità di beneficiare di uno sconto di ben 300 euro sul listino, per l’acquisto di un Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi. Coloro che aderiscono al bonus internet, infatti, possono avere questo tablet con soli 29,99 euro.