Sport in streaming con Vodafone Tv, l’ultima proposta dell’estate 2021 sbaraglia la concorrenza, TIM in particolar modo. Ecco come vedere le partite di Serie A e Champions.

Vodafone ha reagito prontamente all’accordo tra TIM e Dazn per la visione dello sport in streaming. La compagnia rossa non ha perso tempo e ha pensato di tirar fuori dal cassetto la Vodafone Tv. TIM è riuscita ad ampliare l’offerta di visione delle partite di calcio e in generale dello sport in streaming garantendo ai clienti una tariffa all inclusive per vedere sia la serie A che la Champions, come da accordo con Dazn e Mediaset. Sarà riuscita Vodafone a battere la concorrenza proponendo un’offerta altrettanto allettante?

Vodafone TV, l’occasione che mancava per lo sport in streaming

L’estate va finendo, la serie A è ricominciata e Vodafone lancia la sua Vodafone TV. I nuovi clienti che attiveranno un piano per la telefonia fissa oppure per la Fibra ottica potranno avere accesso a contenuti televisivi. Nello specifico, la compagnia inglese ha sottoscritto degli accordi con Sky per l’utilizzo della piattaforma NOW Tv.

I clienti Vodafone potranno vedere i contenuti di NOW Tv incluso tutto il ticket Sport per poter vedere tre partite di serie A in co-esclusiva con Dazn, tutta la Champions League più altri sport esclusivi come la Formula 1, il basket NBA, il tennis, il motomondiale e molto altro.

Qual è il costo della visione di NOW Tv

Occasioni uniche, dunque, per avere lo sport in streaming affidandosi a Vodafone e al suo accordo con Sky. Il costo di questa opportunità è di 15 euro ogni trenta giorni. Il pacchetto comprende anche l’accesso ad Amazon Prime con la sottoscrizione che consentirà di vedere la migliore partita di Champions League del mercoledì direttamente sulla piattaforma.

Proposte di telefonia fissa e Fibra per avere lo sport in streaming

Per vedere lo sport su NOW Tv occorrerà attivare un’offerta di telefonia fissa o la Fibra. Una proposta da valutare è, per esempio, Vodafone Family Plan, casa più mobile a 39,90 euro al mese. Si potrà navigare ovunque e chiamare senza alcun limite, il costo di attivazione è gratuito, la spedizione è gratuita e non è previsto alcun vincolo di durata. Internet è fino a 2.5 gigabyte al secondo ed è disponibile solo su Fibra.

Un’alternativa è Internet Unlimited + chiamate, l’offerta a 24,90 euro al mese che consentirà di avere la Fibra, minuti illimitati verso tutti i fissi e mobile nazionali e di poter vedere lo sport in streaming.