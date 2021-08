Amazon, occhio alle offrte di settembre che partiranno a mezzanotte del 30 agosto, ma dureranno pochissimo

Le offerte di settembre Amazon, stanno per partire. Sono già pronte, ma sarà corsa per accaparrarsele. Sì, perché nemmeno il tempo di partire e saranno già in scadenza. Varranno infatti, dal 30 agosto al 7 settembre 2021 e riguarderanno tantissimi prodotti.

Fino al 40% di sconto sui prodotti rivenduti dalla superpotenza di Jeff Bezos. In più, oltre alla merce che per questo mese verrà ceduta a prezzi stracciati, non mancherà la solita possibilità di consultare Amazon Warehouse per il 30% di sconto su tutto. A proposito di offerte, quelle Vodafone hanno stracciato veramente la concorrenza, stavolta.

Clienti Amazon: non vi perdere la possibilità con Warehouse

Come detto, la data da cerchiare in rosso per le super offerte è quella del 30 agosto, lunedì prossimo quindi. Da quel giorno, via alle offerte su tantissimi articoli di vario genere. Tra questi, sicuramente anche smartphone Android e altri dispositivi tech, ma occhio al tempo, che non è così tanto. Intanto, vi presentiamo ancora offerte anche di altro tipo, con quelle di Digi Mobil a costi bassi, ma forse con qualche sorpresa.

Tornando invece ai prodotti Amazon, abbiamo già sottolineato che ci sarà anche il tanto amato ritorno dell’opzione detta Amazon Warehouse. Quindi, cellulare o tablet alla mano e sintonizzati tutti nella notte tra domenica e lunedì (quindi a mezzanotte del 30 agosto). Warehouse ci presenterà i prodotti per esso selezionati, con sconti al 30%.

Lo sconto viene conteggiato già nel nostro click sul prodotto e viene contabilizzato poi nel carrello. Ma Amazon si è mosso in anticipo anche per mamme e studenti. Infatti, le sezioni dedicate alla scuola sono già funzionanti. Sul sito, troverete “Pronti per la scuola” e “libri scolastici“. Ancora pochi giorni d’attesa quindi e scopriremo quali sono le offerte di settembre, una cosa è certa: non possiamo lasciarcele sfuggire tutte.