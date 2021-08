Digi Mobil è un operatore di telefonia mobile virtuale (Full MVNO) operativo in Italia dal 2010, che presenta una varietà di offerte per accontentare tutti a costi competitivi. Ma è proprio così?

In questi anni, il panorama degli operatori della telefonia si è arricchito di nuovi compagnie virtuali che propongono offerte molto convenienti e interessanti. Minuti, SMS e in particolare molti giga di traffico dati ad alta velocità, con prezzi sempre più in discesa. Anche questa è libera concorrenza, d’altronde. Gli operatori virtuali, detti in breve MNVO, si appoggiano di solito a grandi colossi come TIM o Vodafone, che forniscono loro la rete effettiva e di fatto dunque la possibilità di offrire i loro servizi nel campo della telefonia.

Di seguito la nostra analisi degli operatori virtuali low cost continua prendendo in considerazione le offerte di Digi Mobil, operatore virtuale che opera nel nostro paese dal 2010, appoggiandosi alla rete Vodafone e mettendo in campo offerte di telefonia mobile, mirate anche e soprattutto a chi ha esigenze di chiamate all’estero.

Digi Mobil fa parte della multinazionale RCS & RDS, al vertice nel settore delle telecomunicazioni nell’Europa orientale ed il più rilevante operatore del mercato integrato di comunicazioni della Romania, attiva in 4 Stati europei con i seguenti servizi: telefonia mobile – Digi Mobil; telefonia fissa – Digi Tel; televisione via cavo e satellite – Digi TV; Internet – Fiber.link.

L’operatore non è ancora conosciutissimo in Italia, ma è molto popolare tra coloro i quali abbiano spesso esigenze di chiamare verso paesi stranieri.

Analizzeremo le offerte Digi Mobil, soffermandoci su caratteristiche essenziali e costi, per poi come al solito dare un’occhiata a pareri ed opinioni di coloro che hanno già avuto a che fare con questo MNVO in veste di clienti. Qual è l’umore dominante? Quali i pro e i contro delle offerte Digi Mobil? Scopriamolo di seguito.

Digi Mobil offerte telefonia: le novità del 2021

Ad inizio 2021, per Digi Mobil vi è stata una importantissima novità. Infatti, se fino a qualche mese fa faceva parte della rete di appoggio fornita da TIM, dal giorno 17 gennaio 2021, l’operatore virtuale è passato a Vodafone. Ciò ha comportato alcune novità molto interessanti per ciò che riguarda coloro che già hanno firmato un piano in abbonamento col provider.

Lo spostamento ha riguardato tutti i clienti del provider virtuale: sia quelli che già hanno un abbonamento che i nuovi iscritti. Non è stato necessario ovviamente cambiare SIM, essendo Digi Mobil un operatore Full MVNO. Dal numero 4077 il messaggio che ha informato del cambio da TIM a Vodafone conteneva le seguenti parole: “Al fine di garantire offerte ancor più convenienti e vantaggiose in #stileDigi, a partire dal 17 gennaio 2021 la nuova rete d’appoggio sarà Vodafone”.

Per questa via, oggi Digi Mobil può garantire – almeno sulla carta – una connessione ad internet ancor più veloce, rispetto a quella che già era presente, con picchi massimi di 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Ma si sa che punto di forza di Vodafone è proprio la potente rete.

I valori e i vantaggi di Digi Mobil in sintesi

La priorità principale di questa azienda è dare ai clienti un servizio conveniente, che possa essere flessibile e 100 % trasparente. E’ ben noto che molti operatori introducono la presenza di servizi aggiuntivi poco chiari, se non addirittura nascosti. E i costi da pagare molto spesso non sono esigui.

Ma Digi Mobil è in grado di fornire ai clienti offerte con minuti nazionali e internazionali e Internet cumulabile a prezzi competitivi. Come si può leggere sul sito web ufficiale Digi Mobil, la società di telefonia in questione ha ben presenti 4 valori fondamentali, che guidano l’azione di questo operatore nel mercato: chiarezza, affidabilità, vicinanza al cliente, passione. Nella scheda di presentazione dell’azienda, Digi Mobil delinea con nettezza quelli che sono i vantaggi unici, connessi ai servizi di questo operatore Full MNVO. Eccoli riassunti di seguito:

Internet cumulabile;

Offerte con minuti illimitati verso tutti in Italia e verso i numeri Digi in Italia, Romania, Spagna e Ungheria e fino a 50GB cumulabili;

Offerte con minuti internazionali per chiamare il mondo e fino a 50GB cumulabili di navigazione;

Totale flessibilità;

Servizio clienti molto attivo;

Zero costi di attivazione;

Senza costi extra;

Senza spese impreviste;

Miglioramento cosante delle offerte e servizi;

Oltre 4.000 rivenditori sparsi in tutta Italia;

60 destinazioni internazionali incluse nelle offerte;

Senza addebiti per servizi a pagamento (ad es. oroscopi e suonerie).

Per l’utente che spesso si trova a telefonare nell’arco di una giornata o ha un traffico di rete abbastanza alto, un’offerta di questo operatore può essere la soluzione. Grazie all’elasticità e convenienza delle offerte Digi Mobil, ci si può disfare di tutti i problemi inerenti chiamate; minuti troppo limitati o giga terminati prima della fine del mese. D’altronde la chiarezza e semplicità delle offerte è punto di forza di tutti gli operatori low cost, o quanto meno lo è nelle intenzioni.

La solidità di Digi Mobile e l’importanza del servizio clienti all’altezza

Le offerte Digi Mobil sono acquistabili presso migliaia di punti vendita sparsi su tutto il territorio nazionale. In virtù del servizio Customer Care, l’operatore accompagna i clienti che scelgono questo operatore, in modo da chiarire dubbi sulle offerte e risolvere eventuali problemi. ll Servizio Clienti Digi Mobil è a disposizione dal lunedì alla domenica, dalle 07:00 – 23:00 per dare tutte le informazioni in relazione ai servizi offerti:

Chiamata servizio clienti Italia: 4077 – gratis (schede Digi Mobil in Italia);

+39.353.300.4077 (saranno applicate le tariffe dell’operatore dal quale si effettua la chiamata).

Se il cliente Digi Mobil ha bisogno di assistenza in roaming, può contattare il servizio clienti a questo numero, a costo zero nei paesi UE. Ovviamente è presente anche il contatto e-mail: servizioclienti@digimobil.it. Tutto questo è garantito grazie al supporto del gruppo di cui fa parte Digi Mobil, ossia la già citata multinazionale RCS&RDS, leader nel settore delle telecomunicazioni nell’Europa orientale. Insomma, il marchio Digi Mobil ha radici solide e non si tratta certamente di un’azienda ‘improvvisata’.

Nel proprio sito web ufficiale, si segnala che per maggiori informazioni sull’attività; per sapere cosa dicono i clienti e per restare sempre aggiornati sulle ultime novità è possibile seguire l’operatore nei canali social Facebook e Instagram.

Alcuni aspetti chiave delle offerte Digi Mobil in breve

Tra poco vedremo da vicino le varie offerte telefonia Digi Mobil a prezzi competitivi, ma già da ora vogliamo sottolineare quelli che sono alcuni dei vantaggi più interessanti, se si sceglie questo operatore. Sottoscrivendo le offerte Digi Mobil, sono garantiti minuti verso l’Italia e molti altri Paesi. Un chiaro modo per non doversi preoccupare di chiamare numeri esteri e pagare prezzi troppo alti. Altro aspetto interessante sono i costi di attivazione pari a zero: ciò è molto importante quando si intende attivare un’offerta. Molte volte il cliente vuole provare un operatore o un certo servizio e resta “imprigionato” da costi elevati di attivazione. Con Digi Mobil non succede.

Aspetto assai interessante che differenzia questa offerta da tante altre degli operatori virtuali è che internet è cumulabile al mese successivo. Infatti è garantita la possibilità di conservare i giga non utilizzati durante il mese, che si sommeranno a quelli del mese successivo. Per questa via, ecco lo stop al versamento di soldi per offerte mobile non pienamente utilizzate.

Le offerte sono utilizzabili anche senza credito: ciò è il modo migliore per sfruttare il servizio anche laddove non sia possibile compiere una ricarica e vi sia l’urgenza di telefonare o navigare sul web. Inoltre, vale la pena rimarcare che le offerte Digi Mobil non comportano alcun costo nascosto. Ciò in quanto la trasparenza è la priorità di questo operatore, che intende anche così differenziarsi dalla concorrenza.

Le offerte telefonia Digi Mobil: i pacchetti Combo

Dopo queste doverose precisazioni generali su come funziona l’operatore Digi Mobil, ecco di seguito le vantaggiose offerte Digi Mobil in sintesi.

Le caratteristiche chiave dei pacchetti Combo, presentati da questo operatore, sono le seguenti.

Opzione Combo 5 euro Digi Mobil

3 GB Internet cumulabili in 4G;

Minuti illimitati verso i numeri della rete Digi in Italia, Romania, Spagna e Ungheria;

250 minuti nazionali ed internazionali verso 60 paesi, validi per un mese per poter parlare liberamente verso reti fisse e/o mobili;

Costo pari a 5 euro al mese.

Il traffico web incluso nelle offerte Combo è cumulabile: pertanto i giga non consumati alla scadenza dell’offerta si sommano; e saranno accreditati gratuitamente al rinnovo del mese successivo.

Attenzione però: l’opzione è attivabile entro il 31 Agosto 2021. La tariffazione è al secondo, senza scatto alla risposta. Mentre i costi di attivazione, come accennato, non sussistono.

Per ulteriori informazioni, rinviamo alla pagina web ufficiale dell’offerta in questione.

Opzione Combo 10 euro Digi Mobil

50 GB Internet cumulabili in 4G;

500 minuti nazionali ed internazionali verso 60 paesi, validi per un mese per poter parlare liberamente verso reti fisse e/o mobili;

Minuti illimitati verso i numeri della rete Digi in Italia, Romania, Spagna e Ungheria;

Costo pari a 10 euro al mese.

Anche con riferimento a questa offerta, il traffico web incluso è cumulabile. Pertanto i giga non consumati alla scadenza dell’offerta si sommano e saranno accreditati gratuitamente al rinnovo del mese successivo. Come già per la prima offerta vista, l’opzione è attivabile entro il 31 Agosto 2021. La tariffazione al secondo, senza scatto alla risposta, e i costi di attivazione sono assenti.

Per ulteriori informazioni, rinviamo alla pagina web ufficiale dell’offerta in questione.

Opzione Combo 15 euro Digi Mobil

75 GB Internet in 4G;

Minuti illimitati nazionali ed internazionali verso 60 paesi, validi per un mese per poter parlare liberamente verso reti fisse e/o mobili;

SMS illimitati verso i numeri della rete Digi;

Costo pari a 15 euro al mese.

Come già visto, anche questa opzione è attivabile entro il 31 Agosto 2021 mentre la tariffazione è al secondo, senza scatto alla risposta. I costi di attivazione sono assenti.

Per ulteriori informazioni, rinviamo alla pagina web ufficiale dell’offerta in questione.

Pacchetti Illimitato Digi Mobil: come funzionano?

A questo punto vediamo l’altra categoria di pacchetti Digi Mobil, denominati ‘Illimitato‘. Anch’essi meritano considerazione in virtù dei loro costi bassi, come è tipico degli operatori della telefonia virtuale.

Offerta Illimitato Mini Digi Mobil

Minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi in Italia;

Minuti illimitati verso i numeri della rete Digi in Italia, Romania, Spagna e Ungheria;

3 GB Internet cumulabili in 4G;

Costo pari a 5 euro al mese.

L’offerta è attivabile entro il 31 Agosto 2021, e sottoscrivibile sia da nuovi clienti che da clienti esistenti senza versare costi di attivazione ad hoc. Inoltre, come ben delineato nel sito web ufficiale, il prezzo rimane fisso per sempre, senza variazioni o aumenti nel tempo.

Ecco come si attiva l’offerta Illimitato Mini:

Online da Mio Conto, chiamando *146#, accedendo al menù voce 4070 oppure presso gli oltre 4.000 rivenditori autorizzati presenti in tutta Italia;

Il servizio clienti è sempre disponibile per ulteriori informazioni al numero gratuito 4077 se si chiama dal proprio numero Digi o al +39 3533 004 077 da tutti gli altri operatori.

Per informazioni ulteriori rinviamo comunque alla pagina web ufficiale dell’offerta in questione.

Offerta Illimitato 10 Digi Mobil

Minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi in Italia;

Minuti illimitati verso i numeri della rete Digi in Italia, Romania, Spagna e Ungheria;

50 GB Internet cumulabili in 4G;

Costo pari a 10 euro al mese.

Anche in questo caso, l’offerta è attivabile entro il 31 Agosto 2021, ed è sottoscrivibile sia da nuovi clienti che da clienti esistenti senza dover versare costi di attivazione. Come già visto sopra, il prezzo resta fisso per sempre, senza modifiche o aumenti nel tempo

Per quanto riguarda l’attivazione dell’offerta, può essere scelta con questi riferimenti:

Online da Mio Conto, chiamando *146#, accedendo al menù voce 4070 oppure presso gli 4.000 rivenditori autorizzati presenti in tutta Italia;

Il servizio clienti è sempre disponibile per ulteriori informazioni al numero gratuito 4077 se si chiama dal numero Digi o al +39 3533 004 077 da tutti gli altri operatori.

Per informazioni ulteriori rinviamo comunque alla pagina web ufficiale dell’offerta in questione.

Pacchetti Combo e Illimitato Digi Mobil: possibilità di aggiungere internet extra in qualsiasi momento

I pacchetti Combo e Illimitato comportano una interessante opportunità per il cliente. Ci riferiamo alla possibilità di aggiungere GB extra tutte le volte che si vuole. In particolare, le offerte disponibili sono 3: extra 500 mb, extra 1 GB, extra 3 GB.

Se il traffico web è esaurito, e l’utente ha ancora bisogno di navigare, Digi Mobil mette a disposizione l’Extraopzione Naviga Extra 500MB di traffico dati in 4G a solo 1 euro. Per avere un 1 GB ulteriore, il cliente dovrà versare 2 euro; mentre per averne 3, dovrà versare 5 euro.

Per sfruttare il servizio Digi Naviga è obbligatorio un telefono 2G oppure 4G con:

Opzione 2G oppure 4G attiva;

Opzione Roaming: attiva;

APN: digi.mobile.

Attenzione però: il traffico disponibile alla fine del periodo di validità non è cumulabile. L’extraopzione Naviga Extra 500MB come le altre due, sono attivabili entro il 31 Agosto 2021.

Lo rimarchiamo: questa extraopzione si può acquistare esclusivamente con l’attivazione di un’opzione base Illimitato o Combo e potrà essere sfruttata per tutto il periodo di validità dell’offerta base attiva sul proprio numero.

Carta Sim Digi Mobil: come funziona la ricarica?

Ricaricare la scheda Sim Digi Mobil è molto facile. Infatti, l’operazione può essere ultimata presso una tabaccheria Puntolis; edicole o bar abilitati; Ricevitorie Sisal, Rapicom; Cogetech; Epay; presso i supermercati Penny Market nei tagli da 5 e 10 euro, Esselunga nei tagli da 5 e 10 euro; negozi Unieuro nei tagli da 10 e 15 euro e con l’app PayPal Carica. In ogni caso, il servizio clienti resta a disposizione per indicare il punto più vicino dove si può effettuare una ricarica.

Inoltre, il servizio denominato ‘trasferimento di credito’ è disponibile a titolo gratuito per tutti i clienti Digi Mobil Italia. L’importo minimo trasferibile è pari a 2 euro.

Compiendo una ricarica online è possibile cliccare sull’opzione Ricarica Standard o Ricarica Automatica. Una volta selezionata la Ricarica Automatica, l’utente sarà indirizzato sul circuito della Banca Transilvania, in cui dovrà immettere i dati della propria carta di credito e dell’intestatario della stessa al fine di procedere all’addebito dell’importo voluto. Lo stesso importo ricaricato sarà rinnovato in via automatica nei mesi successivi alla stessa data di attivazione del servizio.

E’ molto semplice tenere sotto controllo le ricariche automatiche: infatti, ad ogni ricarica automatica ricevuta Digi Mobil avviserà il cliente con un SMS con l’indicazione dell’importo ricevuto. In aggiunta si potrà controllare le proprie ricariche accedendo alla sezione Mio Conto sul sito www.digimobil.it.

Le opinioni dei clienti sulle offerte telefonia Digi Mobil: pro e contro

A questo punto, come al solito, ci soffermeremo su alcune dei più interessanti commenti sulle offerte viste finora, per capire in concreto di che cosa i clienti sono soddisfatti e quelle che sono invece le note negative. Questo può servire al fine di contribuire ad orientare il cliente verso la miglior scelta per le proprie esigenze.

I commenti positivi sulle offerte Digi Mobil

Digi Mobil è un operatore virtuale con una buona diffusione, perciò non deve stupire che vi siano diverse opinioni di persone soddisfatte del servizio. Ad esempio vi è chi ha sottolineato che è un punto a favore di Digi Mobil la possibilità di chiamare molti paesi del mondo con tariffe comunque economiche. Per chi ha molti contatti e rapporti con l’estero, è una buona soluzione.

Altri hanno invece sottolineato che i piani tariffari sono esposti con chiarezza nelle pagine web ufficiali dell’operatore, senza costi nascosti, aggiuntivi. Anzi i prezzi restano fissi e garantiti. Mentre tutto ciò che attiene all’accumulo giga; al cambio offerta quando si vuole; al passaggio gratuito è spiegato con nitidezza. Per molti clienti la linea Vodafone è performante, e le navigazione web funziona bene. Inoltre, è molto apprezzata l’impossibilità di perdere i GB non utilizzati a fine mese.

Anche il servizio clienti ha ricevuto valutazioni tutto sommato positive, spiccando in diversi casi per cortesia, competenza e capacità di risolvere i problemi.

I commenti negativi sulle offerte Digi Mobil

Come sempre succede, trovare soltanto opinioni positive di persone soddisfatte della scelta, è di fatto impossibile. Presentare offerte a costi contenuti, elastiche e adatte alle esigenze di una clientela assai eterogenea non significa infatti essere esenti da eventuali critiche e lamentele degli utenti.

C’è ad esempio chi ha rilevato che con il passaggio da TIM a Vodafone come rete d’appoggio, la qualità del segnale è peggiorata invece di migliorare; altri invece notano che la connessione internet appena dopo la fase di attivazione funziona bene, salvo poi dare problemi di velocità di navigazione, fruizione dei contenuti e download nel corso delle successive settimane e mesi.

Talvolta il servizio clienti, informato di questi inconvenienti o di altri possibili problemi, non sempre risponde in modo particolareggiato, riuscendo a risolvere la questione prospettata. Altri ancora hanno segnalato divergenze tra quanto proposto nelle offerte ‘sulla carta’ e quanto realmente a disposizione del cliente. Qualcuno ha rilevato che il sito web non specificherebbe tutti i necessari dettagli delle varie offerte, tanto che per alcune domande specifiche si rivelerebbe necessario far riferimento all’assistenza.

Insomma, anche qui punti di forza e punti deboli delle offerte Digi Mobil non mancano. Ma ciò non deve stupire: un operatore che riceve soltanto complimenti, non esiste sul mercato.