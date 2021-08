Si ferma in tabaccheria per un Gratta e Vinci edizione Miliardario: La fortuna bacia Udine

Quasi sempre è così. Il giocatore passa per caso in tabaccheria, piazza una giocata, anzi 5 e diventa milionario, per poi sparire nell’anonimato. Ancora una vincita in Italia, dove un fortunato di Udine, ringrazierà il Gratta e Vinci fortunato, che gli cambierà la vita.

Intanto, visto che di fortunati ce ne sono tanti in giro, date un’occhiata alle estrazioni di SuperEnalotto, Lotto, 10eLotto, Simbolotto di martedì 24 agosto 2021, magari siete finalmente finiti tra loro. Andiamo intanto a vedere, quanto è stato vinto in Friuli.

Gioca in tabaccheria e vince 2 milioni

Kan Ny, il titolare della Tabaccheria 71, di via Roma in borgo stazione a Udine, si è accorto per primo che a vincere, era stato qualcuno dei suoi clienti. Nella mattinata di oggi, un cliente ha acquistato 5 tagliandi da 10 euro del Miliardario ed avrebbe poi vinto. Così, il titolare dell’esercizio: “Speriamo che li abbia vinti una persona che ne ha bisogno e che ne faccia buon uso”.

Prima di continuare con la storia del vincitore di Udine, qualora non avessimo vinto niente e volessimo risparmiare soldi, ecco l’acquisto assolutamente da non fare a settembre. La vincitrice invece, una donna che a detta del titolare del negozio, vive nel quartiere, non credeva ai suoi occhi dopo aver grattato. La combinazione trovata, valeva 2 milioni di euro.

LEGGI ANCHE>>> Elettra Lamborghini, ecco come vuole spendere tutti i suoi soldi

Per sicurezza, la donna ha chiesto anche a Kan di controllare, ed aveva proprio vinto. Il titolare della Tabaccheria 71, continua il proprio racconto: “Sono nove anni che ho la tabaccheria ed è la vincita più significativa”. La cliente sarebbe conosciuta in zona e non è di origini italiane, ma europea. A breve, dovrà seguire tutti i passaggi suggeriti direttamente dall’Agenzia dei monopoli, che prevederà il passaggio presso un istituto di credito.