Un mese in particolare in cui se vuoi risparmiare, devi attendere per l’acquisto: ecco di cosa si tratta e quando conviene farlo

Gli esperti di mercato lo sanno bene: esistono persino dei mesi dell’anno in particolare in cui non bisogna comprare un prodotto. Praticamente una regola non scritta, l’acquisto lo possiamo completare per 12 mesi all’anno, ma farlo in quello sbagliato potrebbe costarci caro. Ancora non è tutto chiaro? Andiamo avanti col discorso.

Per quanto riguarda l’acquisto delle auto, esistono periodo dell’anno migliori e periodi in cui possiamo pure dimenticarci il risparmio. Ecco cosa vuol dire che a settembre dovremmo evitare di comprare un prodotto, per attendere momenti più vantaggiosi. Poi esiste anche la macchina che conviene acquistare per pagare meno il bollo auto, ma quella è un’altra parentesi.

Settembre mese nero: quando si comprano le auto?

Statistiche alla mano, pare proprio che al rientro dalle vacanze d’agosto non convenga comprare l’automobile. Il mese migliore per farlo? Dicembre. Questo forse perché ogni anno, le case automobilistiche mettono in vendita o modelli nuovi o i vecchi, rinnovati. Prima però, cercheranno di vendere il modello già sul mercato e quindi i prezzi potrebbero abbassarsi.

Una piccola parentesi aggiuntiva che vale per ogni mese, è quella di intavolare una trattativa verso la fine dello stesso. I rivenditori infatti, perseguono degli obiettivi ed a fine mese, le concessionarie potrebbero adattarsi ad un prezzo voluto dal compratore, pur di vendere ancor di più e chiudere con un bel bilancio. Settembre, di cui si parlava prima, è il mese in cui più spesso escono i nuovi modelli. Per cui l’arma è a doppio taglio: potremmo risparmiare comprando il modello appena diventato ‘vecchio’, ma se vogliamo l’ultimo non conviene acquistarlo appena uscito.

Ci sono poi come in tutti i campi, le piccole eccezioni. Ed è facile capire perché. Ogni modello infatti, ha il proprio background con vari motivi che lo spingono ad essere conveniente in un determinato momento piuttosto che in un altro. Settembre infatti segna la fine del bel tempo e comprare in quel mese una decappottabile, risulterà vantaggioso. E vi diremo di più. Se al nono mese dell’anno corrisponde l’uscita di modelli nuovi, sarà facile anche proprio in settembre, trovare buone combinazioni per le auto usate.