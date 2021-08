Elettra Lamborghini ha di recente stupito i propri follower svelando come intende spendere tutti i suoi soldi.

Classe 1994, Elettra Miura Lamborghini è nota per essere la nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore della nota casa automobilistica omonima. Giovane ereditiera, è inoltre famosa per aver preso parte a diversi programmi televisivi ed essere riuscita ad affermarsi anche nel mondo della musica. Se tutto questo non bastasse, è molto seguita anche sui social, dove vanta tantissimi follower.

Proprio attraverso Instagram, l’artista condivide spesso foto e video della sua vita quotidiana e professionale. Ne è una chiara dimostrazione una recente story, attraverso cui ha svelato come spenderebbe i suoi soldi. Entriamo nei dettagli e vediamo quali sono le sue parole in merito, che non sono passate di certo inosservate.

Elettra Lamborghini, ecco come vuole spendere tutti i suoi soldi: la rivelazione della cantante

Figlia di Tonino Lamborghini e Luisa Peterlongo, Elettra Lamborghini è famosa per essere molto ricca. Oltre ad essere una giovane ereditiera del brand Lamborghini, infatti, bisogna aggiungere anche il guadagno personale, ottenuto grazie alla sua presenza in vari programmi televisivi e al successo in qualità di cantante. Ne è una chiara dimostrazione il suo ultimo brano, ovvero Pistolero, che in poco tempo è diventato un vero e proprio tormentone estivo.

Un patrimonio da capogiro, quello che vanta la Lamborghini, che a tal proposito, qualche tempo fa, ha svelato come: “Per me il lusso è la normalità, ci sono nata dentro. Fatico a dare un valore a ciò che acquisto, non guardo neanche il prezzo sul cartellino: se mi piace una cosa, la compro“. Parole che non erano passate di certo inosservate, così come una sua recente confessione social.

LEGGI ANCHE >>> Afrojack, quanto guadagna il marito di Elettra Lamborghini

In una delle sue ultime storie su Instagram, tra il serio e il faceto, infatti, Elettra Lamborghini ha confessato che: “Un giorno spenderò tutti i miei soldi in calzini e gelato al pistacchio“. Ovviamente, come è facile intuire, si tratta di una semplice battuta. Visto il vasto patrimonio a sua disposizione, comunque, è facile ipotizzare che possa acquistare calzini e gelato al pistacchio a volontà.