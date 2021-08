Buone notizie in arrivo per molti cittadini che possono finalmente presentare domanda per il fondo credito Inps. Ecco cosa c’è da sapere in merito.

Ottime notizie per tutti coloro che non sono riusciti in precedenza ad iscriversi al Fondo Credito Inps. A partire dallo scorso 20 agosto, infatti, i soggetti interessati possono presentare apposita richiesta direttamente dal sito dell’istituto di previdenza, oppure rivolgendosi a un patronato o al contact center.

La Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ricordiamo, è un Fondo nato nel 1996 al fine di finanziare prestazioni di credito, welfare e formazione riservate ai dipendenti pubblici in servizio e in pensione. Non è a carico della fiscalità generale, in quanto alimentato attraverso una trattenuta sugli stipendi dei dipendenti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo come farne richiesta, tempistiche e tutto quello che c’è da sapere.

Fondo credito Inps, domande al via: tutto quello che c’è da sapere

L’Inps non si ferma mai e per questo motivo di recente ha deciso di rendere più semplice le richieste di consulenza all’istituto di previdenza tramite videocall. Ma non solo, attraverso il messaggio numero 2883 del 12 agosto, l’istituto ha precisato le prime indicazioni operative per accedere al fondo credito Inps.

Tale misura, ricordiamo, è rivolta a tutti i dipendenti e pensionati pubblici non iscritti in precedenza. Il servizio di presentazione online delle richieste è disponibile a partire dallo scorso 20 agosto, con il termine ultimo disponibile fissato al prossimo 20 febbraio 2022. Si può procedere direttamente dal sito dell’Istituto oppure rivolgersi a un Patronato o al Contact center.

La richiesta al Fondo credito 2021 può essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, con la riapertura delle adesioni rivolta alle seguenti categorie:

dipendenti di enti e amministrazioni pubbliche non iscritti alle casse pensionistiche o ai fondi per i trattamenti di fine servizio della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica;

pensionati di enti e amministrazioni pubbliche che non fruiscono di trattamenti pensionistici a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica;

pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento pensionistico a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica.

I soggetti iscritti al Fondo possono usufruire di servizi di credito e di welfare, come mutui e prestiti a tassi agevolati; ma anche prestazioni per persone non autosufficienti e soggiorni studio e soggiorni benessere estivi. Per presentare la relativa richiesta bisogna accedere all’area “Prestazioni e Servizi” disponibile sul sito dell’Inps e da qui alla voce “Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali“. A questo punto il soggetto richiedente può inserire una domanda di adesione; scaricare, visualizzare e stampare la domanda protocollata; oppure sostituire la domanda già acquisita.