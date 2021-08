Ecco svelati i guadagni dei pazienti di Vite al limite. Il cachet dei partecipanti del noto programma in onda su Real Time

Il programma televisivo “Vite al Limite” è ormai entrato a pieno titolo nelle case degli italiani. Il format in onda su Real Time tratta le vicende di persone affette da serie problematiche di peso, che vogliono cercare di cambiare vita e rimettersi in forma.

Il grande protagonista è il dottor Younan Nowzaradan, che prende in cura le persone e le aiuta nel complesso processo di dimagrimento con tanto di intervento finale. La clinica bariatrica in cui opera si trova in Texas ed lì che questa dura transizione diventa uno spettacolo a tutti gli effetti.

Vite al limite, quanto guadagnano i pazienti che prendono parte al programma

Quindi, nonostante la causa seria e nobile, il tutto assume dei connotati cinematografici, tant’è che il format è giunto alla nona edizione. Ogni puntata racconta la storia di un soggetto in abbondante sovrappeso, che oltre ad avere difficoltà motorie, spesso deve fare i conti anche con dei disturbi psicologici derivanti dalla loro condizione.

Purtroppo non sempre c’è il lieto fine. Alcune persone sono infatti decedute durante il loro percorso all’interno del “reality”. Questo ha creato non pochi problemi al dottor Now che è al centro di diverse controversie legali.

Ma spostando il focus sull’aspetto meramente economico della questione, quanto frutta tutto questo giro di affari? Per quanto riguarda il medico iraniano naturalizzato statunitense ne abbiamo già ampiamente parlato (clicca qui per scoprire i suoi compensi).

Vediamo quindi quando intascano coloro che decidono di intraprendere questo percorso attraverso il noto format televisivo. La produzione mette a disposizione dei pazienti, circa 2500 dollari per pagare spostamenti e pernottamenti nei pressi della struttura dove vengono registrate le puntate dello show.

Per mostrare la loro immagine in televisione, viene concesso a ciascuno di loro un indennizzo di 1500 dollari. Ulteriori introiti sono previsti per coloro che partecipano allo spin-off del programma, in cui raccontano i miglioramenti o i peggioramenti avuti dopo l’intervento. Nel pacchetto è compreso anche alcune visite di controllo dal dottor Now.