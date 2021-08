Medico chirurgo, specializzato in chirurgia bariatrica e bypass gastrico, ecco quanto guadagna Younan Nowzaradan, protagonista di “Vite Al Limite”.

Il programma Vite al limite è senz’ombra di dubbio tra i più seguiti su Real Time. In molti, in effetti, sono curiosi di scoprire l’evoluzione delle vicende dei protagonisti alle prese con delle situazioni particolarmente complicate per quanto concerne il peso. In loro aiuto, come noto, giunge il chirurgo bariatrico Dr. Younan Nowzaradan, che presta il proprio servizio, pur di aiutare i protagonisti del docu-reality a perdere peso e riprendere in mano la propria vita. Visto l’enorme successo, quindi, non stupisce che siano in molti a essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Dottor Nowzaradan: chi è, altezza, carriera

Nome: Younan Nowzaradan

Altezza: 175 cm

Peso: 82 kg

Data di nascita: 11 ottobre 1944

Luogo di nascita: Teheran – Iran

Nato a Teheran, in Iran, l’11 ottobre 1944, Younan Nowzaradan è alto 175 cm, pesa 82 kg ed è del segno zodiacale della Bilancia. Noto chirurgo statunitense, specializzato in chirurgia vascolare e chirurgia bariatrica, ha conseguito la laurea in Medicina presso l’Università di Teheran nel 1970. In seguito si è trasferito negli USA per fare il tirocinio presso il St. Johns Hospital a Detroit nel Michigan.

Conosciuto negli Stati Uniti anche come Dr Now, al momento lavora presso la clinica dell’obesità di Houston, in Texas, svolgendo la propria attività presso diversi ospedali e cliniche locali. Ma non solo, è autore di molte pubblicazioni accademiche sull’obesità e sulla tecnica della laparoscopia. Nel 2012 appare per la prima volta sul piccolo schermo grazie alla serie televisiva Vite al limite.

Il programma segue l’evoluzione delle vicende dei protagonisti alle prese con delle situazioni particolarmente complicate per quanto concerne il peso. Alcuni dei protagonisti vengono seguiti anche dopo i 12 mesi canonici, con le loro storie che vengono quindi raccontata a “Vite al Limite…E poi“. Ha scritto due libri legati all’esperienza del programma televisiv, ovvero Last Chance to Live e The Scale Does Not Lie, People Do.

Dottor Nowzaradan: vita privata, ex, moglie, figli

Particolarmente riservato, della vita privata del dottor Nowzaradan si sa davvero ben poco. Nel 1975 è convolato a nozze con Delores McRedmond e dalla loro storia d’amore sono nati tre figli. Uno di questi è Jonathan Nowzaradan, nato nel 1978, che lavora come direttore e produttore del programma televisivo Vite al limite. Nel 2002 il dottor Nowzaradan e la moglie si separano, con i motivi alla base della rottura che non sono mai stati resi noti.

Dottor Nowzaradan: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio del dottor Nowzaradan. Vista la sua carriera ricca di soddisfazioni, però, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A tal proposito, stando a quanto riportato dal sito Comparalist, sembra che il noto chirurgo vanti un patrimonio netto pari a ben 4,5 milioni di dollari, frutto del suo lavoro come chirurgo che sul piccolo schermo. Entrando nei dettagli, dovrebbe percepire uno stipendio pari a 250 mila dollari per il lavoro di chirurgo vascolare presso la Houston Obesity Surgery. A questo, ovviamente, bisogna aggiungere quanto percepito per ogni intervento chirurgico eseguito. I compensi più alti, comunque, derivano dalla sua attività in televisione.

Dottor Nowzaradan: Instagram

Vera e propria star televisiva, il dottor Nowzaradan è molto seguito anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti con i suoi tanti follower.