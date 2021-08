Bolletta del gas, dovrà essere così alta per sempre? Ecco alcuni piccoli segreti che conosce chi risparmia ogni anno

Quella del gas è sempre tra le bollette che sottraggono più soldi alle famiglie. I costi a volte sono davvero esasperanti e i contribuenti la odiano particolarmente, perché a volte costituisce una vera e propria mazzata. Vero è che c’è qualche trucchetto per risparmiare, come sapere cosa si cucina, ma talvolta potrebbe non bastare.

Anche se siamo esperti di risparmio, tra prodotti da comprare e uso degli elettrodomestici, questa è effettivamente una di quelle bollette che potrebbe farci risparmiare delle belle cifre, se si conoscono dei trucchi adatti. Vediamo cosa possiamo fare.

Bolletta del gas: il segreto dei risparmiatori

In Italia, pochi mesi fa, avemmo un caso di bolletta del gas ‘da infarto’ e noi certamente non vogliamo seguire le orme dello sfortunato pensionato. I maggiori introiti per le società che rivendono il gas, avvengono per due fattori su tutti. Nei mesi invernali, abbiamo bisogno del calore per riscaldare le nostre case, mentre nel quotidiano, non possiamo farne a meno per cucinare. Tutto poi va a sistemarsi in maniera negativa nell’ambiente, un corretto consumatore di gas, avrà anche un impatto inferiore su tutto l’ecosistema, che ringrazia.

Quel che poi va a contare è il numero di persone presenti in casa, ma anche alla zona in cui si risiede ed alle abitudini di consumo di ogni singola famiglia. Inoltre, anche l’efficienza dell’impatto energetico fa la sua parte. Un segreto di chi risparmia in questo caso, sono le buone vecchie valvole termostatiche, che se impostate da 1 a 3, tengono costante la temperatura e sostituendo le manuali, tengono bloccati i costi delle bollette.

LEGGI ANCHE>>> Bollo auto, arrivano nuove esenzioni e rimborsi: ecco chi sorriderà a settembre

Un’altra soluzione potremmo averla proprio in casa. Gli infissi. Se i nostri sono troppo vecchi, potrebbero non riuscire a contenere il calore nelle varie camere e così terremo i termosifoni accesi per più tempo in inverno, a causa del freddo. A conti fatti, meglio comprarne di nuovi, che pagare sempre bollette alte. Inoltre su internet, possiamo servirci dei vari comparatori di tariffe, in modo da non dover scegliere la società di energia che magari ci fa pagare di più.