E’ il momento di acquistare un nuovo televisore con il Bonus TV per sostituire il vecchio apparecchio non adatto alla ricezione dello standard DVB-T2. Quale modello scegliere?

Siamo prossimi al cambiamento di digitale terrestre e presto la nostra vecchia tv non sarà più in grado di ricevere il nuovo segnale. Per continuare a vedere i programmi preferiti occorrerà procedere con la sostituzione dell’apparecchio e l’acquisto di un nuovo televisore. La spesa potrà essere ridotta grazie al Bonus Tv, la misura che offre uno sconto fino a 100 euro a condizione della restituzione della tv non più utilizzata. Da oggi le domande possono essere inoltrate e si avrà tempo fino al 31 dicembre 2022 – o fino all’esaurimento dei fondi a disposizione. Ottima occasione di risparmio, dunque, ma quale modello scegliere come nuova tv?

Il nuovo televisore, quale modello scegliere?

Un rapido giro sul web permetterà di scoprire le occasioni di acquisto migliori che rappresentano un ottimo rapporto tra prezzo e qualità. Volendo comprare un televisore non eccessivamente grande è possibile optare per il modello Toshiba da 32″ full HD con un’ottima risoluzione e colori molto nitidi. Il device è dotato di tre porte HDMI, una porta USB e di casse integrate per garantire un suono straordinario. Su Amazon, questa televisione è in vendita a 280,73 euro ma si potrà acquistare a circa 224 euro con lo sconto del 20% del Bonus TV.

Altre scelte interessanti

Un buon modello di tv da 43″ è Hisense, dal design leggero, una cornice molto sottile, un’esperienza visiva incredibile e dotato di modalità riconoscimento delle scene e gaming. Il costo iniziale è di 334,99 euro a cui si potranno sottrarre circa 67 euro con il Bonus TV. Ottima soluzione come nuovo televisore il modello LG da 32″, smart TV con schermo Full HD, processore QUAD Core, virtual surround plus e con un design elegante dalle finiture moderne. Il costo è inferiore di poco ai 300 euro ma può scendere fino a 240 circa.

Salendo con il prezzo, chi desidera un grande televisore di qualità può scegliere il modello Samsung da 43″ con tecnologia Dynamic Crystal Color e processore Crystal 4K. Si potrà avere, così, un’immagine eccezionale oltre a delle prestazioni eccellenti dovute al Motion Xcelerator il cui compito è calcolare e compensare i fotogrammi in maniera automatica in base ai contenuti visualizzati. Il prezzo è elevato, intorno ai 700 euro e, dunque, in questo caso si potrà usufruire dello sconto massimo del Bonus TV, 100 euro.