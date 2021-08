Bonus tv con rottamazione e senza Isee: quali sono i requisiti da dover rispettare ed in che modo ottenerlo

Da lunedì 23 agosto 2021, si potrà fare richiesta per la rottamazione tv, introdotta dal decreto del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e già in Gazzetta Ufficiale dal 7 agosto. Diverso dal bonus pc, ma altrettanto conveniente, il bonus per il televisore sarà poi disponibile fino al dicembre del 2022, ma bisogna affrettarsi per non rimanere in coda alle richieste.

Parliamo di uno sconto del 20% sull’acquisizione di un televisore e di un massimale di 100 euro da spendere. Esso però richiede in cambio proprio la rottamazione del vecchio televisore, non più in grado di sostenere le nuove tecnologie.

Bonus tv: requisiti fondamentali per la richiesta

Rottamabili quindi, tutti quei televisori comprati prima del 22 dicembre 2018. Su cosa farne del vecchio televisore inoltre, Codacons ha istituito una guida. Tra l’altro una delle novità interessanti di questo indennizzo, è che ha una caratteristica che in molti non hanno: non serve presentare l’Isee per richiederlo.

Richiederlo come, quindi; innanzitutto, avendo tre requisiti senza i quali non vi si potrà accedere. Essere residenti in Italia; rottamare correttamente un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018; essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione. Logicamente l’ultimo, non vale per chi ha potuto richiedere l’esonero. Per fare il tutto però, bisogna recarsi all’isola ecologica o dal rivenditore, muniti di autodichiarazione compilata. Quest’ultima serve a tracciare il corretto smaltimento del vecchio televisore.

Come si intuisce, è possibile effettuare la rottamazione, anche presso gli stessi rivenditori che hanno accettato di aderire all’iniziativa. Se alla consegna del nuovo, daremo al rivenditore il nostro vecchio apparecchio, sarà poi lui ad occuparsi dello smaltimento dell’oggetto. Altrimenti, bisognerà recarsi in un’isola ecologica autorizzata per poi andare a comprare il nuovo televisore in seconda battuta. Qui, il nostro modulo dovrà quindi essere convalidato dall’addetto Raee. Con quel modulo, ci si potrà poi recare in negozio con la conferma della rottamazione ed aderire al bonus.