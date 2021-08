Come noto, a partire dal 6 agosto il Green Pass è obbligatorio in Italia per accedere a numerose attività. Se tutto questo non bastasse, con l’ultimo decreto anti-Covid, il governo ha deciso di rendere obbligatorio l’uso della certificazione verde anche per le mense aziendali. Una decisione che finisce per avere delle ripercussioni sulle vite di molti lavoratori.

Ne è una chiara dimostrazione una foto pubblicata sul quotidiano piacentino Libertà, che mostra alcuni lavoratori del magazzino Ikea mentre mangiano seduti a terra all’esterno della mensa aziendale. I lavoratori in questione, infatti, non sono ammessi nei locali adibiti al pasto in quanto sprovvisti del Green Pass.

“Non è dignitoso“, ha commentato il segretario provinciale della Fit, Salvatore Buono, così come si evince da The Post Internazionale. I lavoratori, ha spiegato il sindacalista, “avevano chiesto almeno un gazebo per far mangiare in modo decente chi non ha il Green Pass, soprattutto quando fa molto caldo o in caso di pioggia: niente da fare. Hanno messo solo delle sedie nell’erba o nell’area all’ingresso dei camion“.