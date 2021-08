Vediamo quanto costa far riparare i telefoni con schermo flessibile, in particolar modo Galaxy Z Fold 3 e Z Filip 3

I dispositivi mobili Samsung con schermo flessibile sono decisamente curiosi e per questo hanno attirato l’attenzione di molte persone. Rispetto alle generazioni precedente hanno un costo inferiore e anche questo è un particolare che di certo non possa inosservato.

Con questo calo di prezzo la Samsung ha come obiettivo quello di attirare sempre più utenti verso l’acquisto di smartphone flessibili, soprattutto coloro che sono più avvezzi a investire in telefoni di fascia premium. Infatti, il Galaxy Z Filip 3, uno dei migliori della gamma ha un prezzo di 999 dollari.

Galaxy Z Fold 3 e Z Filip 3: come riparare lo schermo

Alla convenienza del costo d’acquisto non si abbina quella di eventuali spese di riparazione. Trattandosi di un modello piuttosto raro, anche i pezzi di ricambio sono meno reperibili, il che si traduce in un fisiologico rincaro del prezzo in caso di guasto.

Prendendo in considerazione il Galaxy Z Fold 3 il Galaxy Z Filip 3, qualora dovesse esserci un problema con lo schermo il cambio comporterebbe un esborso di 479 dollari nel primo caso per quanto riguarda lo schermo interno. Quello frontale invece costa circa 149 dollari.

Il Filip invece ha un prezzario un tantino più basso: 369 dollari per lo schermo interno e “appena” 99 dollari per quello esterno. In entrambe le circostanze però l’ammontare complessivo è più basso rispetto ai due modelli che li hanno preceduti, ovvero lo Z Fold 2 (549 dollari interno, 139 dollari esterno) e lo Z Filip 2 (schermo interno 499 dollari, 99 dollari per quello esterno).

Tutte queste casistiche riguardano il mercato statunitense. Per quelli europei è bene consultare il sito ufficiale della Samsung, anche se in linea di massima, i costi non dovrebbero essere poi così differenti. Anche in Messico nonostante la vicinanza geografica la situazione è differente rispetto a quella degli Stati Uniti.

Per i veri appassionati di telefoni con schermo flessibile, di seguito un video guida inerente il Samsung Galaxy Z Fold 3, con tanto di penna per poter scrivere sullo schermo. Buona visione a tutti.