Una giocata sensazionale che ha letteralmente spazzato via ogni incertezza dalla vita del fortunato vincitore.

Lo Stato del Connecticut protagonista assoluto di questa eccezionale vicenda che ha visto un fortunato giocatore trionfare al “Win Up To $ 10,000 A Month For Life 2nd Edition” , valore complessivo della vincita, esattamente 2 milioni di dollari. Il tagliando fortunato è stato venduto al Mobil Mart di Washington Street ad Hartford. Una vincita che ha letteralmente spiazzato il vincitore, consapevole del fatto che la sua vita da quel momento sarebbe completamente cambiata.

La costante degli ultimi tempi vede molte vincite realizzate nella stessa zona e per di più quasi sempre presso stazioni di servizio. La conferma del fatto che molto spesso i cittadini scelgono di acquistare i biglietti Gratta e vinci e sfidare la fortuna nel corso di una sosta carburante. Una sorta di rito, che ha volte, come possiamo vedere, riesce alla perfezione.

Gratta e vinci, giocatori fortunati nell’ultimo periodo

13 agosto , Jesica Orama, di Meriden, $10.000 giocando a “10X Cash 15th Edition” biglietto venduto alla Shell Gas Station di Meriden;

Manuel Lopez, di Norwalk, $10.000 giocando a "10X Cash 15th Edition" biglietto venduto al Woodward Liquor di Norwalk;

Keal Evans, di New Canaan, $10.000 giocando a “30X Cash 8th Edition” biglietto venduto al J&M Variety di Norwalk;

Amanda Caraballo, di Hartford, $96.248 giocando a “PLAY4 NIGHT” biglietto venduto al Wolcott Hill Mart di Wethersfield;

16 agosto , Jason Kenneson, di Oakville, $20.000 giocando a “20X Cash 6th Edition” biglietto venduto al Waterbury Mobil di Waterbury;

Jeanne Pope, di New Haven, $10.000 giocando a "10X Cash 15th Edition" biglietto venduto al Westville Quality Market di New Haven;

Jason Kenneson, di New Fairfield, $10.208 giocando a “PLAY4 DAY” biglietto venduto al Super Stop & Shop di New Fairfield;

Tammi Porter, di New Haven, $ 10,000 suonando “iHeart Radio Concert Cash” biglietto venduto al Best Gas Food Mart di West Haven.

Michele Sullaway, di Stamford, $20.000 giocando a “20X Cash 6th Edition” biglietto venduto presso lo Smart Foods di Darien a Darien;

Sao Nokham, di Middletown, $20.000 giocando a “20X Cash 6th Edition” biglietto venduto a Cumberland Farms a Norwalk;

Johnnie Brown, di Manchester, $12.604 giocando a “PLAY4 NIGHT” biglietto venduto alla stazione Citgo di Hartford;

Ernest Scruse, di Bloomfield, Sr. $10.000 giocando a “PLAY4 DAY” biglietto venduto allo Stop & Go Food Mart di Bloomfield;

17 agosto, Debrajean Truiolo, di Enfield, ha vinto $10.708 giocando a “LOTTO!” biglietto venduto allo Stop & Save Food Mart di Enfield.

Un periodo davvero fortunato per i giocatori di quella zona che in pochi giorni sono riusciti ad affermarsi in molteplici occasioni. Il gioco per una volta ha lasciato campo libero alla gioia ed alla soddisfazione di chi tenta ogni volta la sorte.