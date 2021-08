Colpo da urlo per una donna che è riuscita a portarsi a casa una cifra da capogiro grazie ad un gratta e vinci di beneficenza. Ecco cosa è successo.

A partire dalla spesa settimanale, passando per le bollette, fino ad arrivare alle varie esigenze quotidiane, sono davvero tante le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio per pagare i vari beni e servizi di nostro gradimento. Da non trascurare poi il lavoro, che a sua volta si rivela essere spesso fonte di un bel po’ di grattacapi. Una vita piena di impegni, che porta spesso a sperare di cambiarla, grazie ad esempio ad una vincita da capogiro. Non a caso sono in tanti a tentare puntualmente la fortuna, con la speranza di essere baciata dalla dea bendata.

Varie le strategie messe in campo, come ad esempio l’acquisto di un pacco intero di Gratta e Vinci, scommesse sportive, oppure giocare la lotteria. Le possibilità di vincere, come noto, sono particolarmente basse. Dall’altro canto capita spesso di assistere a casi di persone che riescono a portarsi a casa delle ingenti somme di denaro dopo aver tentato la fortuna. Lo sa bene una donna, che, grazie ad un Gratta e Vinci di beneficenza di 2 euro, ha visto cambiare la sua vita per sempre. Ecco cosa è successo.

Compra un gratta e vinci di beneficenza e trasforma la sua vita: cliente Ryanair vince 100 mila euro

Buone notizie per una fortunata cliente Ryanair che è riuscita a portarsi a casa ben 100 mila euro grazie ad un gratta e vinci di beneficenza da 2 euro. Ad aggiudicarsi il premio è stata Lorena Faitini di Bergamo che, su un volo Ryanair per Siviglia, ha deciso di partecipare al gioco “Win a Million”.

Una vincita da capogiro, con la stessa Faitini che, come si evince dal sito di Raynair, ha dichiarato: “Sono felicissima e potrei essere ancora un po’ sotto shock per aver vinto € 100.000! La differenza che questa vittoria farà sia per la mia famiglia che per me è difficile da esprimere a parole. Non vedo l’ora di organizzare una festa per tutti i miei amici e la mia famiglia e non vedo l’ora di fare molti viaggi in futuro con la mia vincita”.

Ha quindi proseguito: “Sarò anche in grado di estinguere il mutuo per la casa, il che è fantastico! Ho acquistato il gratta e vinci su un volo per Siviglia perché quel giorno mi sentivo fortunata e a volte i sogni si avverano! Il lavoro che Make-A-Wish svolge in Italia è davvero incredibile. I bambini sono così speciali e sacri per me, e questa organizzazione non sarebbe in grado di svolgere il lavoro che fa senza il supporto di partner di beneficenza come Ryanair”.

Una notizia che non è passata di certo inosservata, sopratutto considerando che si tratta di un gratta e vinci di beneficenza, acquistato su un volo aereo. A tal proposito ricordiamo che Ryanair collabora con alcuni progetti di beneficenza e si impegna a raccogliere fondi per i suoi partner in tutta Europa, tra cui The Jack & Jill Foundation, Make A Wish Italy, Kinderhilfe Germany, Naomi House & Jacksplace UK e molti altri ancora.