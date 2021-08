Importanti novità a partire da lunedì 23 agosto 2021. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa succede ai nostri televisori.

L’ultimo anno, complice l’impatto del Covid, si è registrato un utilizzo sempre più massiccio dei vari dispositivi tecnologici, quali smartphone e computer. Ma non solo, a rivestire un ruolo importante nel mondo della comunicazione è la televisione, che offre la possibilità di attingere a informazioni di vario genere, a partire dalle notizie di attualità, fino ad arrivare a programmi d’intrattenimento, come film e giochi televisivi.

A tal proposito è bene ricordare che molti italiani dovranno cambiare il proprio apparecchio, in modo tale da risultare compatibile con il nuovo digitale terrestre. Una novità che non passa di certo inosservate, con lunedì 23 agosto che si rivela essere una data particolarmente importante in questo processo di transizione. Ma cosa succede ai nostri televisori? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Bonus, lunedì 23 agosto: domande al via per la rottamazione tv

Come noto, è già iniziato il graduale passaggio al nuovo digitale terrestre che porterà con sé delle importanti novità. Una vera rivoluzione che costringerà in molti dover dire addio al proprio caro vecchio televisore. Proprio per questo motivo il governo mette a disposizione il bonus rottamazione tv, per cui sarà possibile presentare apposita domanda a partire dal 23 agosto 2021. A renderlo noto il Mise, che ha anche messo a disposizione dei soggetti interessati il modulo necessario per poterne fare richiesta.

Il contributo per l’acquisto di un nuovo apparecchio televisivo, ricordiamo, è riconosciuto sotto forma di sconto pari al 20% del prezzo di vendita, fino ad un massimo di 100 euro comprensivi di Iva. Per usufruirne non sono previsti limiti Isee. È sufficiente che il richiedente abbia residenza in Italia, sia in regola con il pagamento del canone RAI e provveda alla rottamazione di un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018.

LEGGI ANCHE >>> Inps, non ci sono soldi per pagare la quarantena: stipendi a rischio

La rottamazione può essere effettuata nel momento stesso in cui si acquista il nuovo apparecchio, semplicemente consegnandolo al rivenditore. In alternativa è possibile consegnare il vecchio televisore presso un’isola ecologica autorizzata. Viene quindi rilasciato un modulo che attesta l’avvenuta consegna del dispositivo e la documentazione necessaria per ottenere uno sconto sul prezzo di acquisto.