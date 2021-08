Una vicenda forse unica, una storia di quelle che lasciano il sorriso sulle labbra e la speranza che forse il bene, a volte esiste davvero.

Una serata come tante a Sorrento, due amici, uniti da una forte amicizia, conosciutisi da bambini, ed oggi ancora, adulti, fedeli compagni di vita, entrambe guardie giurate, entrambe non in servizio. Una bibita fresca sorseggiata al bar, in una serata calda, di quelle che in città nelle scorse settimane sembrava togliessero realmente il fiato, ed un portafogli trovato, in strada.

Centinaia di euro al suo interno, documenti, carte di credito e quant’atro. In contemporanea, una coppia di coniugi di mezza età, disperati per aver perso un portamonete. La donna, alle lacrime, spiega singhiozzando l’accaduto ai due vigilantes. Quel portafogli era lo stesso ritrovato proprio dai due uomini, prontamente restituito, ovviamente. Erano intenti a chiamare le forze dell’ordine dopo aver ritrovato il portafogli smarrito, poi la coppia notata tra la folla.

Una storia che da speranza, la coppia in lacrime per il gesto dei due vigilantes

La coppia di coniugi, commossa ha ovviamente pagato il conto al bar dei due uomini, i loro due salvatori, che nemmeno per un momento hanno pensato di poter approfittare della situazione. Una storia a lieto fine, di quelle che a volte crediamo quasi impossibili. Una storia che ha lasciato il sorriso sulle labbra ai protagonisti della vicenda, per ragioni diverse, certo. Una storia che in città, tutti raccontano, con soddisfazione ed evidente fierezza.

LEGGI ANCHE >>> Telefono rubato? Come proteggere i tuoi dati bancari e il tuo portafoglio online

Dario Esposito e Giuseppe Alviti gli eroi di questo meraviglioso fatto di cronaca, stori che si vorrebbero leggere ogni giorno. Alviti, inoltre, è un noto sindacalista oltre che Presidente nazionale dell’associazione guardie giurate. A Sorrento tutti ricorderanno per un bel po’questa bella storia, tutti la racconteranno e magari diranno di esserci stati quella sera, di aver aiutato nelle iniziali ricerche del portafogli smarrito. Tutti diranno, tutti ricorderanno e tutti alla fine con il sorriso sulle labbra penseranno ad un gesto davvero prezioso.