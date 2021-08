Tutte le gare della prima giornata di Serie A: quando si gioca e quali partite saranno in contemporanea anche su Sky

Terminano le chiacchiere, si scende finalmente in campo. La data tanto attesa dagli appassionati, il 21 agosto, è arrivata ed ora tocca ai protagonisti. Il campionato di Serie A è quanto mai avvincente quest’anno, con l’Inter che dopo aver interrotto l’egemonia bianconera dovrà ripetersi anche senza Conte, e la stessa Juventus che ha ripreso Allegri per vincere. Dietro poi, il Milan e l’Atalanta sono insidiate da Napoli, Roma e Lazio.

Le ultime tre hanno tutte cambiato allenatore. Gli azzurri hanno scelto di puntare su Spalletti, dando il benservito a Gattuso, i giallorossi hanno riportato in Italia, José Mourinho ed i cugini laziali vogliono lo spettacolo con Sarri.

Serie A: sarà tutta anche su Sky, in quale caso

E proprio il pacchetto che includeva la Serie A, è oggetto di discussione tra Dazn e Sky, ormai da tantissimi mesi. Alla fine, un accordo è stato trovato con Sky che solo in un determinato contesto, trasmetterà tutte le partite. Ma non fa capo, questa particolarità, agli abbonamenti in casa, quelli comuni. Per tutti gli abbonamenti privati, la tv britannica metterà a disposizione soltanto 114 gare su 380, che invece saranno tutte su Dazn.

Gli appassionati di Sky ad ogni modo, hanno scelto di non privarsi dei servizi di una tv che sportivamente, include tantissime possibilità, come tennis, Formula 1, NBA ed anche alcuni campionati di calcio stranieri. Per questo, i tifosi vorranno sapere anche dove trovare la propria squadra per la primissima di campionato.

Ribadendo che le gare sono tutte su Dazn, mentre tre saranno in contemporanea con Sky, ripercorriamo le linee del debutto del campionato italiano. Orar e canali tv quindi, sono fondamentali se non ci si vuole distrarre in vacanza e perdersi qualche grande match.

Sabato 21 agosto 18:30 – Inter-Genoa: Dazn

Sabato 21 agosto 18:30 – Verona-Sassuolo: Dazn

Sabato 21 agosto 20:45 – Empoli-Lazio: Dazn e Sky

Sabato 21 agosto 20:45 – Torino-Atalanta: Dazn

Domenica 22 agosto 18:30 – Bologna-Salernitana: Dazn e Sky

Domenica 22 agosto 18:30 – Udinese-Juventus: Dazn

Domenica 22 agosto 20:45 – Napoli-Venezia: Dazn

Domenica 22 agosto 20:45 – Roma-Fiorentina: Dazn

Lunedì 23 agosto 18:30 – Cagliari-Spezia: Dazn

Lunedì 23 agosto 20:45 – Sampdoria-Milan: Dazn e Sky.