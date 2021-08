Ancora ritiri nei supermercati italiani. Negli ultimi giorni ancora prodotti sospetti prontamente ritirati dal mercato.

Non si fermano i ritiri di prodotti alimentari dai supermercati italiani. Prodotti contaminati segnalati spesso dal Ministero della salute in quanto pericolosi per l’organismo umano. Nelle ultime settimane dai più noti supermercati italiani abbiamo assistito al ritiro di numerosi prodotti, tra i più variegati. Dai gelati ai cracker passando per yogurt e formaggi confezionati. L’ultimo periodo, insomma, è stato davvero particolare per la grande distribuzione.

Tra gli ultimi prodotti ritirati, in seguito alla segnalazione del Ministero della Salute insieme e di Coop c’è l’insalata di riso , marchio “Viva la Mamma Beretta”, risultato rischioso per “errore di ricettazione con possibile presenza di glutine”. Tale prodotto, generalmente venduto in confezioni da 400g con numero di lotto S691210923, riportava la seguente data di scadenza: 23/09/2021. Il prodotto in questione è confezionato da Piatti Freschi Italia Spa, nello stabilimento di via Fratelli Bandiera 12, a Trezzo sull’Adda, nella città metropolitana di Milano (marchio di identificazione IT 1784L CE).

Prodotti alimentari ritirati dal mercato: l’elenco degli ultimi prodotti rischiosi

Gli ultimi ad essere ritirati dal mercato erano stati dei cracker. Un lotto a rischio per la possibile presenza di corpi estranei. Confezioni da 500g a marchio Despar. Lotto 6111 e scadenza il 30/07/2022. A&O e Famila noti supermercati presenti sul territorio italiano hanno invece richiamato un lotto di gelati senza glutine, marchio “Vivi bene Selex” prodotto da Eskigel. Confezioni da 300g e numero di lotto TE 1214 (EAN 8003100873019). Prodotti per Selex da Eskigel S.r.l. a s.u. nello stabilimento di via A. Vanzetti, 11, a Terni.