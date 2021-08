Un nuovo caso di prodotti contaminati ritirati dal mercato. Il Ministero della Salute specifica i prodotti incriminati.

Non c’è pace per i cittadini italiani. Ancora una volta su disposizione del Ministero della Salute, una serie di prodotti di genere alimentare sono stati ritirati dal mercato. Il motivo è semplice, cosi come successo nelle scorse settimane, agenti esterni che potrebbero pesantemente contaminare l’organismo umano sono stati riscontrati in alcuni lotti di prodotti prontamente fatti sparire dagli scaffali dei supermercati.

Il prodotto incriminato in questo caso è uno di quelli che abitualmente acquistiamo per le nostre case, dal consumo quasi quotidiano. Cracker di diversi marchi e lotti sono stati individuati, si spera prontamente, perchè contenenti agenti danno si per la salute dei cittadini. Di seguito i lotti ritirati con relativa data di scadenza.

Cracker contaminati ritirati dagli scaffali dei supermercati italiani

Di seguito i prodotti prontamente ritirati dal mercato con tutte le informazioni utili ad individuarne, eventualmente, la presenza in casa nostra.

Cracker Despar , produttore Crich, Salato senza granelli di sale in superficie, confezioni da 500 gr, lotto n°6111, data di scadenza 30/07/2022;

Cracker Despar , produttore Crich, Salato in superficie,confezioni da 500 gr, lotto n°6081, data di scadenza 27/07/2022;

Cracker Despar , produttore Crich, Salato in superficie, confezioni da 500 gr, lotto n°6031, data di scadenza 22/07/2022;

Cracker Bennet , produttore Crich, salati in superficie, confezioni da 500 gr, lotto n°6091, data di scadenza 28/07/2022;

Cracker Bennet , produttore Crich, salati in superficie, confezioni da 500 gr, lotto n°6031, data di scadenza 22/07/2022:

Cracker integrali Bennet , marchio Vivisì, lotto n°1207 produttore Quality Food Group S.p.A, venduto in confezioni da 400 gr;

Cracker Certossa , venduto da Lidl Italia Spa, senza granelli di sale in superficie, lotto n°6031, scadenza 22/07/2022, confezioni da 500 gr;

Cracker Certossa, venduto da Lidl Italia Spa, lotto n°6011, scadenza 20/07/2022 produttore Nuova Industria Biscotti Crich SpA, confezioni da 500 gr, il richiamo è valido unicamente per le filiali di Torino Via Germonio e Torino Via Traiano.

Rivolgendosi ai rispettivi supermercati riportati nell’elenco di cui sopra è possibile ricevere chiarimenti circa le eventuali modalità di restituzione del prodotti incriminato. Nel rispetto della salute dei cittadini che loro malgrado sono venuti in possesso di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute.