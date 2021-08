Amazon annuncia i rimborsi per i clienti che hanno acquistato prodotti su piattaforme terze risultati non conformi alle norme di sicurezza. L’importo restituito sarà di 850 euro.

Un’agenzia americana dei consumatori ha segnalato la vendita di prodotti non idonei su Amazon da parte di piattaforme terze. Di conseguenza, il noto e-commerce ha deciso di rimborsare i clienti raggirati con importi fino a mille dollari, circa 850 euro. La maggior parte degli articoli incriminati appartengono al settore dell’elettronica. Il pericolo è elevato, è stato segnalato anche il rischio di vita per gli acquirenti.

L’annuncio di Amazon, a chi spettano i rimborsi

In seguito alla segnalazione di vendita di prodotti non in linea con le norme di sicurezza, il colosso statunitense ha rassicurato i clienti. Nello specifico, l’azienda ha informato del fatto che qualora i difetti dei prodotti causassero danni alla proprietà o lesioni personali agli acquirenti procederebbe con l’immediato risarcimento.

Gli importi accettabili saranno quelli inferiori a 850 euro. La richiesta del rimborso dovrà avvenire attraverso il Servizio Clienti di Amazon in modo tale che l’e-commerce possa rivolgersi al venditore per chiedere il risarcimento. Qualora la risposta non pervenisse, sarà l’azienda in prima persona ad occuparsi della procedura di rimborso per accorciare i tempi di attesa.

Quali sono i prodotti incriminati

I prodotti venduti senza rispettare le norme di sicurezza approvate in America sono di vario genere. La Commissione di Sicurezza ha segnalato 24 mila rilevatori di monossido di carbonio, 40 mila asciugacapelli che non hanno le certificazioni obbligatorie per Legge e pigiami per bambini altamente infiammabili.

Il colosso statunitense ha immediatamente ritirato i prodotti incriminati ma la denuncia è scattata ugualmente. Il pericolo di morte è reale e, di conseguenza, gli articoli non sarebbero mai dovuti essere messi in vendita sul sito. La Commissione di Sicurezza si è espressa chiaramente e ha preteso che Amazon proceda con le relative comunicazioni complete delle informazioni sui prodotti pericolosi.