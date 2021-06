Troppa produzione e una distribuzione non sempre sufficiente. Amazon, seguendo le indicazioni dei produttori, distrugge.

La proporzione fra materiale prodotto e materiale venduto non sempre viaggia in modo equo. Anzi, fin troppo spesso abbiamo assistito a scene impietose, di cibo gettato via perché rimasto invenduto o altri prodotti finiti male per la stessa ragione. Forse, però, nessuno di noi immaginava che persino un gigante come Amazon si trovasse di fronte a una problematica simile. Nello specifico, a una quantità abnorme di prodotti invenduti. Un servizio del canale televisivo ITV, ha mostrato alcuni stabilimenti del gigante dell’e-commerce nell’intento di distruggere milioni di prodotti rimasti in magazzino.

Una pratica che potrebbe apparire scioccante a un primo sguardo. Tuttavia non si tratta di qualcosa di illegale. Peraltro, l’azienda non è direttamente responsabile di tutto questo. Nonostante si tratti palesemente di uno spreco, sono gli stessi produttori a dare precise indicazioni ad Amazon. Il servizio è stato realizzato con l’ausilio di una videocamera nascosta all’interno di un magazzino scozzese, dove i prodotti vengono destinati alla “destruction-zone”, con tanto di contrassegno “destroy” sulle scatole. Si parla di oggetti rimasti invenduti oppure restituiti dal cliente, gettati in cassonetti e scaricati in centri di riciclaggio. Alcuni, invece, finiscono in discarica.

Prodotti invenduti, le indicazioni date ad Amazon

Sempre secondo quanto dichiarato nel servizio, Amazon distruggerebbe in quel magazzino addirittura 130 mila prodotti alla settimana, il 50% dei quali ancora nella loro confezione originale. L’altra metà sono i prodotti restituiti dai clienti. Il problema, secondo gli autori dell’inchiesta, è che si tratti di prodotti potenzialmente donabili, o comunque distribuiti in beneficenza piuttosto che essere distrutti. Stando a un documento mostrato, in una settimana del mese di aprile, su 124 mila prodotti distrutti, appena 28 mila sono stati donati.

Come detto, Amazon non è direttamente responsabile dello spreco. Diverse aziende, infatti, optano per la distruzione piuttosto che aumentare i costi di deposito con una lunga giacenza in magazzino. Amazon, da parte sua, fa sapere di star lavorando per “l’obiettivo smaltimento zero dei prodotti e la nostra priorità è rivendere, donare a organizzazioni di beneficenza o riciclare i prodotti invenduti”. Fra le strategie adottate, anche quella di destinare i prodotti al recupero energetico. Tuttavia, anche questo è un obiettivo da ridurre al lumicino. La ridistribuzione sembra essere la soluzione ricercata. Lo dirà il tempo.