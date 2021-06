Inizia il Prime Day, Amazon irrompe con centinaia di offerte assolutamente imperdibili per i suoi clienti.

Il Prime Day di Amazon è finalmente arrivato. La due giorni di imperdibili offerte per tutti i clienti Prime inizia oggi. Centinaia e centinaia di offerte in ogni settore in ogni ambito della smisurata proposta targata Amazon. Clienti impazziti con l’app che rischia il sovraccarico considerate le offerte e a tempo e quelle proposte già da qualche giorno in attesa dell’arrivo del fatidico giorno. Il Prime Day è questo, follia e tanta speranza di combinare il giusto affare.

Protagonisti assoluti, come spesso accade in queste annuali situazioni sono gli smartphone e tutto il comparto a loro dedicato. Numerosissime le offerte anche nel settore dell’informatica e bene o male in tutti gli altri settori. Ma è la telefonia a farla da padrona con eccezionali offerte per il tanto desiderato Iphone 12 capaci di far sobbalzare quanti hanno atteso questo giorno per mettere a segno il colpo dell’anno. Acquistare con l’assoluta certezza di disporre di un prezzo davvero speciale.

Amazon Prime Day: Iphone 12 azzurro da 128 gb a 839 euro

Protagonista assoluto delle offerte Prime di Amazon è l’Iphone 12. Dodicesima generazione per il mitico smartphone Apple, dall’aspetto e dalla linea accattivanti, oltre ad opzioni e prestazioni assolutamente all’avanguardia. 6,1 pollici, 6,7 per il Pro Maxi. Il 12 Mini propone, invece uno schermo da 5,4 pollici. Chiaramente acquistare su Amazon offre tutti vantaggi della garanzia dell’azienda leader del settore, servizio di altissima qualità, consegna in alcuni casi effettuabile anche in un solo giorno, possibilità di reso, niente di più conveniente insomma.

I prezzi, cosi come anticipato fortemente competitivi ed in linea con le vantaggiosissime offerte targate Amazon. Nella sua versione standard il prodotto è venduto a 989 euro, per i clienti Prime il prezzo sarà invece di 789 euro. Iphone 12 mini, azzurro da 189 gb, da 749 euro a 719 euro. Ma non è tutto. Numerose altre offerte arrivano per i clienti Amazon Prime, con scontistiche eccezionali considerata l’occasione davvero imperdibile.

Iphone 12 viola da 256 gb di memoria, solitamente venduto a 1.109,00 euro, in offerta esclusiva a 1.029,00 euro. Prezzi davvero incredibili accessibili a tuti i clienti Amazon Prime direttamente dal sito web Amazon o dall’app dedicata. Il Prime Day è finalmente arrivato e tutti non vedono l’ora di cogliere la giusta offerta.

Tutto pronto insomma, tutto organizzato, non bisogna far altro che collegarvi allo store Amazon, scegliere il proprio prodotto e godere dell’offerta a lui dedicata. Il Prime Day è arrivato, sotto con gli acquisti.