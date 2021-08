Una vicenda davvero incredibile che ha visto il fortunato vincitore quasi per caso coinvolto per cosi dire nella situazione.

Una vincita inaspettata, come del resto lo sono tutte, ma stavolta il fattore sorpresa è ancora più avvincente. E’ successo a Kamloops, in Canada, dove Domenico Di Giacomo, questo il nome del vincitore, ha acquistato come spesso avviene, il giornale presso una locale stazione di servizio. Quel giorno però, inaspettatamente rispetto alle sue abitudini, l’uomo ha deciso di acquistare anche un Gratta e vinci. Sfidando cosi la fortuna.

Il biglietto grattato e la consapevolezza, man mano, di star vivendo un momento davvero unico, assolutamente eccezionale. I numeri, i simboli e la certezza di aver vinto 500mila dollari, qualcosa di inconcepibile per lui, che solitamente nemmeno è solito acquistare Gratta e vinci. Invece quel giorno, tutto è andato al contrario, con successo finale.

La lista dei desideri dell’uomo: una moto in cima

A questo punto l’uomo ha realizzato che quella vincita avrebbe cambiato per sempre la sua vita ed ha affermato che d’ora in poi penserà a come rendere più piacevole la sua pensione. In cima alla sua lista dei desideri una moto, già ordinata. Tanti altri i desideri da esaudire. Oggi con un bel gruzzoletto in tasca tante cose saranno possibili per l’uomo e per la sua famiglia.

Il Gratta e vinci sempre più spesso regala gioia e soddisfazione a quelli che provano a sfidare la sorte, ai giocatori che quotidianamente si affidano a numeri e simboli per provare a dare una svolta alla propria vita. Qualcuno, certo, ci riesce, e quei momenti, c’è da scommetterci, resteranno per sempre indimenticabili. 500mila dollari, un premio che vale una pensione tranquilla e tanti desideri che possono essere finalmente esauditi.