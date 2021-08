L’Agenzia delle Dogane le rivela la vincita di 100 mila euro. La Lotteria svolta l’esistenza di una donna di Cagliari. E la Sardegna sorride ancora.

Diciotto euro per ritrovarsene 100 mila. E’ quello che è successo a una donna del Cagliaritano, figurante tra i fortunatissimi ai quali la Lotteria degli Scontrini ha riservato i premi migliori. Nell’estrazione dell’8 luglio scorso, tutto sembrava procedere come sempre: il proprio codice da controllare e la speranza, unita a un po’ di buonumore, che la verifica potesse portare una bella soddisfazione. Sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, però, era riportato qualcosa che aveva davvero dell’incredibile. Diciotto euro decisamente ben spesi.

Al momento della verifica, infatti, la donna avrà probabilmente sperimentato il classico tourbillon di emozioni. Anche perché, dalla prima verifica la donna aveva semplicemente saputo di aver vinto un premio alla Lotteria degli Scontrini. La contezza finale è arrivata solo con una telefonata all’ufficio di riferimento dell’Agenzia delle Dogane. E a quel punto il mondo si è messo a girare in ogni direzione.

Lotteria degli Scontrini, vincita da capogiro: quanto si è portata a casa

Prima l’annuncio, poi lo sbigottimento, poi tutto il resto. L’importo del premio vinto era di quelli davvero in grado di mandare un uomo sulla luna: 100 mila euro tutti insieme. Una somma che, come detto dalla stessa vincitrice, le cambierà letteralmente di vita. La procedura di accredito è stata attivata immediatamente e verrà espletata entro i 90 giorni. Giusto il tempo di metabolizzare l’accaduto e, magari, di programmare la vita che verrà. Di certo, sarà più luminosa.

Un gran colpo, a conferma di una lotteria estremamente munifica con gli abitanti della Sardegna, premiati già per vincite complessive da 145 mila euro. Una quota importante, che rende la seconda isola italiana per estensione. Stavolta, a sorridere è stato il capoluogo, Cagliari (a fronte di una spesa piccolissima, di appena 18 euro). Ma, di certo, anche a seguito dei recenti avvenimenti che hanno coinvolto la regione, sapere che la dea bendata ha cominciato a sbirciare in questa direzione sarà una buona notizia per tutti.