Premi da 25 mila euro e riconoscimenti da 10 mila: l’Agenzia delle Dogane rende noti i nuovi vincitori della Lotteria degli Scontrini.

Arriva puntuale, come ogni giovedì, l’estrazione dei 15 codici vincenti della Lotteria degli Scontrini. Come di consueto, la comunicazione è stata affidata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha reso noti anche i codici vincenti dei 25 premi aggiuntivi del valore di 10 mila euro l’uno. I maxi premi, invece, corrispondono all’importo di 25 mila euro ciascuno. La Lotteria degli Scontrini rappresenta uno degli strumenti pensati dal governo per favorire i pagamenti tracciabili e “premiare” chi opta per i sistemi cashless. Tuttavia, rispetto al Cashback, in questo caso si parla di una vera e propria lotteria, con tanto di biglietti virtuali.

Un aiuto fondamentale è dato dagli stessi esercenti, che trasmettono i corrispettivi telematicamente, dotandosi preventivamente di strumenti dediti al pagamento elettronico funzionali al meccanismo. In questo senso, anche per loro è previsto un riconoscimento. Inoltre, altra differenza col Cashback, la Lotteria degli Scontrini non ha subito per ora interruzioni, nemmeno temporanee. I premi, quindi, verranno elargiti ancora e soprattutto sarà possibile continuare a partecipare.

Lotteria degli Scontrini: l’elenco dei premiati

Come sempre, sul portale dell’Agenzia delle Dogane sono stati resi noti i codici vincenti. Ogni partecipante, quindi, dovrà verificare se quello ottenuto tramite gli scontrini trasformati in biglietti figura fra quelli estratti. Seguendo il filone delle ultime estrazioni, ancora una volta i codici vincenti viaggiano per tutta la Penisola. A fare la parte del leone è la Lombardia, che registra tre vittorie. Sorridono, in particolare, le province di Pavia, Bergamo e Lodi per quanto riguarda i premi da 25 mila euro. A Como, invece, ne va uno da 10 mila. Premi anche a Roma, Palermo e Torino, dove vengono registrati i maxi-importi da 25 mila euro. A Sassari, invece, vanno due vincite extra da 10 mila.

Di seguito, l’elenco dei 15 codici vincenti dell’estrazione settimanale resi noti dall’Agenzia delle Dogane:

11/07/2021 0848-0015 80M07301879 160.0

13/07/2021 0718-0002 80I14024778 100.0

13/07/2021 0681-0274 99MEX064865 10.3

15/07/2021 0583-0106 96MKR013189 35.32

14/07/2021 1264-0011 45MQU003580 59.99

15/07/2021 1611-0018 99MEY010587 129.0

15/07/2021 0747-0162 3BIWB003587 23.19

14/07/2021 0704-0158 99MEX055916 70.92

16/07/2021 0963-0003 88S25000660 09140001 93.84

14/07/2021 1243-0024 99MEY018768 88.82

13/07/2021 1127-0100 53SNS302600 00120011 386.9

18/07/2021 0561-0326 99SEA004518 65530003 18.3

17/07/2021 0517-0006 80I14032734 170.0

15/07/2021 0121-0042 53SNS300764 10790041 142.44

18/07/2021 0620-0056 72MU1060876 55.92.

Infine, i 25 codici relativi alle vincite extra da 10 mila euro:

16/07/2021 0186-0037 2CITP003964 182.58

17/07/2021 0226-0214 8AMTN024331 46.24

15/07/2021 0883-0029 99MEY027104 8.86

13/07/2021 1016-0006 53SNS300827 10710006 24.77

12/07/2021 1089-0116 99SEA002628 00650013 142.74

15/07/2021 1010-0065 53SNS300924 10360033 177.16

14/07/2021 0717-0010 96SRT000917 00080108 91.95

15/07/2021 1011-0028 96SRT000502 45730001 36.0

13/07/2021 0426-0018 88S25001281 01120082 114.8111/07/2021 0931-0056 53SNS303256 10020014 12.84

17/07/2021 0622-0037 99MEY041613 80.7

17/07/2021 1994-0180 99MEY006723 16.0

17/07/2021 0268-0062 53SNS302345 00400006 31.45

17/07/2021 1017-0184 53SNS300662 00040001 136.07

15/07/2021 0814-0301 53SNS303154 20190024 52.06

14/07/2021 1258-0024 53SNS300099 00020028 24.54

15/07/2021 0694-0056 88I24005905 16.79

17/07/2021 0258-0009 53SNS300366 10110023 89.69

14/07/2021 0790-0361 3BIWB003885 98.0

14/07/2021 0666-0027 99MEY047481 73.56

14/07/2021 2293-0014 99MEY003806 57.7

12/07/2021 0699-0034 99MEX055215 170.65

15/07/2021 0826-0019 3BSDP000230 00020004 299.99

13/07/2021 0459-0001 1BENI059455 47.0

16/07/2021 0796-0088 88I24002624 69.5.