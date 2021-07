Doppio premio in Piemonte per i 25 mila euro, altri premi sparsi in tutta Italia: l’estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini.

Come sempre, 15 premi in palio da 25 mila euro e altri 25 da 10 mila. E, come accaduto spesso, la Lotteria degli Scontrini regala sorrisi un po’ a tutto il Paese. L’estrazione settimanale della riffa elargisce riconoscimenti lungo tutto lo Stivale, con il Piemonte a fare la parte del leone: ben due dei dieci premi sono stati infatti registrati nella Regione, rispettivamente a Torino e Novara. A riferirlo è Agipronews, mentre si ricorda che l’elenco completo dei premi è stato diramato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Come detto, tuttavia, la Lotteria degli Scontrini non manca di riservare sorrisi anche in altre zone d’Italia. Nel Lazio, ad esempio, vengono centrate due vincite, entrambe a Roma. Bene anche la Lombardia (Brescia e Monza Brianza) ma anche le città di Ancona, Siena, Reggio Calabria, Ragusa, Taranto e Napoli. Un altro premio da 10 mila euro ha interessato ancora la città di Torino.

Lotteria degli Scontrini: l’elenco dei codici vincenti

Nessuna novità rispetto alle precedenti estrazioni. I codici vincenti sono stati elencati sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dove gli interessati dovranno recarsi per verificare se quello in loro possesso corrisponde a quelli vincenti, nell’elenco dei 25 mila o dei 10 mila. Come da prassi, i partecipanti riceveranno via mail (posta elettronica certificata) o raccomandata la comunicazione in caso di vittoria. Da quel momento, avranno a disposizione 90 giorni per recarsi all’Agenzia per la richiesta del premio. Alla scadenza del termine, i soldi saranno persi.

Di seguito, i codici vincenti dei due elenchi della Lotteria degli Scontrini, relativi all’estrazione del 29 luglio 2021.

L’elenco dei codici vincenti per i premi da 25 mila euro

