Una vincita davvero straordinaria arrivata all’improvviso. Un’affermazione che di certo ha colorato al massimo l’estate del fortunato.

Il Gratta e vinci croce e delizia degli italiani. Abitudine quasi quotidiana per alcuni, per altri invece, occasionale tentativo di dare una sterzata decisiva ai propri giorni. Succede quindi che all’improvviso si diventi ricchi, senza nemmeno sapere come. Quello che in pratica è successo al fortunato vincitore della provincia bresciana. Una vincita da record che di certo ha colorato di entusiasmo e soddisfazione un’estate che per tanti motivi, non è certo delle più usuali.

Il bar ricevitoria Piccolo Mondo di Sabbio Chiese, il teatro di questa splendida vicenda. Qui un giocatore rimasto anonimo ha acquistato un biglietto Gratta e vinci, concorso “Miliardario” da 5 euro. Proprio quel biglietto, è risultato vincente per una cifra davvero incredibile, 300mila euro. La notizia in pochi minuti ha fatto il giro del paese ed è subito partita la caccia al fortunato giocatore, reso ormai celebre per la storica impresa.

In paese si cerca di scoprire il volto del nuovo ricchissimo fortunato vincitore

Queste le dichiarazioni dei titolari della tabaccheria ormai celebre in paese: “Martedì dopo le 17 è entrata una persona di Sabbio che ha deciso di tentare la fortuna. Si è presa un Gratta&Vinci da 5 euro, un Miliardario, ed è uscita per grattare il biglietto. Poco dopo è rientrato, mi ha dato il tagliando e mi ha chiesto se ci davo un’occhiata, perché gli pareva di aver vinto ma non capiva quanto. L’ho guardato e riguardato, e quindi gli ho chiesto se aveva capito quanto avesse vinto: 300mila euro“.

Quel che si sa, insomma, è che non si tratterebbe di un giocatore di passaggio. Il vincitore è un concittadino dei tantissimi che in questi giorni si stanno chiedendo proprio chi sia la persona ad aver portato a casa una cifra tanto importante. Magari tra qualche giorno, la loro curiosità sarà sparita, ed il nome del vincitore di dominio pubblico. La vicenda di certo ha entusiasmato tutti in quella zona, portando gioia e soddisfazione, in ogni caso, tra i concittadini bresciani.