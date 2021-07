Una vincita incredibile con i quattro numeri magici indovinati sulla ruota di Milano. Entusiasmo in città.

Una vincita che ha travolto d’entusiasmo il modenese, a Zocca ben 161mila vinti al Lotto con un terno davvero incredibile. I numeri estratti giocati sulla ruota di Milano hanno fatto bella mostra di se nel corso delle tanto attese estrazioni. In città è scoppiata la festa per una vincita che si colloca ai primi posti tra quelle realizzato nel corso di questo 2021. In città si cerca il fortunato vincitore che ha realizzato questa splendida giocata sorprendendo tutti.

Con lo stesso terno, giocato stavolta per tutte le ruote sono stati vinti, inoltre altri 16mila euro. Festa doppia insomma per vincitore e ricevitoria che ha effettuato la giocata. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito in vincite la bellezza di 7,6 milioni di euro, con un totale vinto dall’inizio dell’anno pari a 644,6 milioni di euro. Numeri da capogiro per un gioco che ormai fa parte della vita quotidiana di milioni di cittadini italiani che sperano ogni volta di dire la propria a colpi di numeri e giocate fantasiose.

LEGGI ANCHE >>> Superenalotto, incassa la super vincita: Continuerò a lavorare

A Zocca è iniziata la festa: partita la caccia all’uomo per individuare il vincitore

Come spesso accade in certe situazioni non si ha traccia del vincitore. Di questi tempi, ma anche in precedenza succedeva spesso cosi, la donna o l’uomo in questione avranno ben pensato di tenere per se l’informazioni per non attirare la curiosità morbosa dei cittadini e magari le mira di qualche malintenzionato. Negli ultimi mei ha destato molta curiosità il caso di Montappone, dove il vincitore dei 156milioni di euro del faraonico jackpot dello scorso maggio è rimasto anonimo

In quel caso addirittura il sindaco del Comune marchigiano aveva informato il vincitore circa la necessità di fare qualcosa per quel territorio, suggerendo di provvedere alla costruzione di una casa di riposo, struttura evidentemente mancante in zona.

LEGGI ANCHE >>> Superenalotto, vince 50 mila euro ma non li ritira: corsa contro il tempo

Ad oggi si attendono dunque notizie circa il vincitore dei 161mila euro con un incredibile terno sulla ruota di Milano. Nei giorni che verranno, si attendono da Zocca importanti novità.