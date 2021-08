Ancora un’estrazione per la Lotteria degli scontrini, una delle iniziative che hanno caratterizzato l’inizio dell’anno.

L’iniziativa che insieme al cashback ha caratterizzato l’inizio del 2021. La lotteria degli scontrini e la consueta estrazione settimanale, lo scorso 19 agosto ha regalato ulteriori premi a fortunati vincitori estratti. Il sistema della lotteria prevedeva l’associazione dello scontrino fiscale di una qualsiasi transazione avvenuta pagando con carta di credito o bancomat, alla propria utenza creata apposta per partecipare al concorso. L’estrazione quindi di tali scontri premia l’utente ad esso abbinato.

40 codici estratti settimanalmente, con premi per clienti ed esercenti. 15 premi da 25mila euro per i clienti, e 15 da 5mila per i negozianti. Inoltre sono considerati in totale altri 25 premi da 10mila per i clienti ed altri 25 da 2mila per i commercianti. I biglietti estratti lo scorso 19 agosto sono i seguenti:

DATA ID SCONTRINO IMPORTO 12/08/2021 0769-0106 99MEX070038 43.47 13/08/2021 1517-0169 99MEY002713 67.7 11/08/2021 0696-0208 3BIWB009624 23.19 13/08/2021 0685-0159 88I24014978 115.79 14/08/2021 1671-0066 99MEX253141 299.0 09/08/2021 0677-0007 72MU1046865 21.5 08/08/2021 0307-0009 88S25000324 80200036 14.3 11/08/2021 1094-0053 99MEX025877 99.95 13/08/2021 0984-0014 99SEA002489 00610018 130.6 14/08/2021 0770-0076 96MKR004173 68.43 14/08/2021 0989-0035 99SEA002529 00380001 201.6 14/08/2021 0838-0314 53SNS302852 20070020 49.35 12/08/2021 1133-0062 53SNS300537 00370005 22.09 11/08/2021 0821-0062 53SNS302695 10040009 133.4 11/08/2021 0734-0112 3BIWB009446 34.69

Lotteria degli scontrini, i codici aggiuntivi che premiano gli acquirenti

Riportati di seguito anche i codici ulteriori messi a disposizione con ricchi premi ad essi associati.

DATA ID SCONTRINO IMPORTO 12/08/2021 0216-0249 99SEA004574 00010007 216.6 13/08/2021 1079-0029 53SNS300606 00710033 51.69 11/08/2021 1094-0026 99MEX025877 60.03 13/08/2021 0682-0109 96MKR011757 32.63 13/08/2021 0819-0256 99MEY031377 15.86 14/08/2021 0984-0240 99SEA001399 D2770003 30.92 11/08/2021 0936-0023 3BSDP000392 05320019 64.25 08/08/2021 1469-0036 53SNS303300 00290010 35.27 10/08/2021 0810-0054 88I24010992 40.91 13/08/2021 1125-0148 53SNS300277 00150001 53.61 11/08/2021 0601-0075 99MEY053190 43.04 10/08/2021 1171-0120 96MKR000734 29.23 11/08/2021 0834-0062 53SNS303171 20200020 35.89 10/08/2021 0786-0036 8AMTN011320 42.94 13/08/2021 0983-0076 99MEY026897 54.07 13/08/2021 0673-0083 3BSDP001190 00240003 31.8 12/08/2021 0823-0171 3BIWB005272 61.02 13/08/2021 0795-0154 99MEY039946 10.48 14/08/2021 1037-0202 53SNS300080 01210001 417.5 08/08/2021 0983-0168 88S25000463 80590005 57.97 09/08/2021 0958-0025 3BSDP000023 03490003 219.9 15/08/2021 0676-0118 99MEY049070 45.53 09/08/2021 0702-0246 3BIWB005133 50.95 09/08/2021 0963-0012 3BSDP000573 03640002 279.0 13/08/2021 0843-0288 99MEY031121 6.72

In ogni caso è bene ricordare che anche in questo caso, cosi come per il cashback numerosi sono stati i problemi riscontrati al fine di avere una iniziativa corretta e regolare. Numerosi commercianti si sono infatti rifiutati di emettere regolare scontrino fiscale, oppure chiedevano la commissione di pagamento extra per il pagamento con carta di credito o bancomat direttamente ai clienti. Episodi regolarmente denunciati che hanno portato a che a verifiche fiscali ai danni dei commercianti che non volevano sapere di rispettare le regole.

L’iniziativa da ora i suoi frutti, almeno per i cittadini, che siano acquirenti o venditori. Premi in abbondanza per tutti. L’iniziativa ha convinto, o almeno cosi pare. Attesa, dunque, per la prossima di estrazione.