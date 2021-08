Arsié piccolo paese della provincia di Belluno è stato letteralmente preso di mira dai ladri. I residenti però hanno detto basta e hanno preso le contromisure

Venti furti in quattro giorni. È questo il clamoroso bilancio di ciò che è accaduto ad Arsié, un comune della provincia di Belluno, che vanta poco più di 2000 anime. Nei giorni a cavallo di Ferragosto i criminali hanno fatto razzie nelle frazioni di Rivai e Mellame.

Una situazione che ha creato esasperazione e rabbia tra i cittadini, che hanno deciso di prendere in mano la situazione e reagire per evitare altre spiacevoli irruzioni casalinghe. Scopriamo insieme quale metodologia hanno scelto per mettere fine a questa serie di eventi piuttosto incresciosi.

Ladri setacciano il paese: la contromossa dei cittadini

Diversi volontari (circa una trentina) si sono organizzati per scendere di notte in strada in modo tale da poter verificare la presenza di persone o auto sospette. Si sono armati di forche, zappe, mannaie e bastoni e hanno sorvegliato le loro case e quelle dell’intero paese.

Un’iniziativa che hanno portato avanti nonostante il parere contrario del sindaco di Arsié Luca Strapazzon, che aveva provato a farli desistere. Nulla da fare, l’elevato numero di furti riusciti e di quelli tentati ha messo in guardia tutte le persone del posto.

I furfanti sono sembrati piuttosto esperti ed agili e non si sono fermati di fronte a nulla. Hanno persino preso d’assalto un asilo. Ad un imprenditore è stata sottratta la cassaforte con all’interno circa 5mila euro.

E pensare che le sopracitate frazioni vantano appena 200 anime, che nel periodo estivo aumentano a circa 500. Le ronde sembrano aver avuto effetto, tant’è che non si sono più verificati furti o rapine.

Il primo cittadino predica calma e ha rassicurato i cittadini affermando che le forze dell’ordine stanno svolgendo il loro lavoro per garantire la sicurezza della collettività.

L’unica cosa che il sindaco ha chiesto ai suoi compaesani è di segnalare presenze sospette sul territorio e di evitare di farsi giustizia da soli visto che può essere pericoloso e controproducente.