Si tratta dell’ennesimo furto dell’estate ad una celebrità televisiva. Vediamo di chi si tratta e cosa hanno portato via i furfanti

L’allentamento delle restrizioni ha purtroppo lasciato in dote anche delle conseguenze negative, tra cui il vertiginoso rialzo dei furti casalinghi. In particolar modo sono stati presi di mira i personaggi legati al mondo dello spettacolo, che per forza di cosa possono vantare dei possedimenti più cospicui.

Andiamo a vedere chi è il malcapitato di turno, ripercorrendo anche qualche triste precedente avvenuto nel corso della stagione calda. L’auspicio è che si tratti dell’ultima volta, ma i topi d’appartamento sono sempre dietro all’angolo, in attesa dell’occasione propizia.

Massimo Ciavarro: il bilancio del furto nella sua abitazione romana

Stavolta è toccato a Massimo Ciavarro, la cui abitazione sita a Roma in zona Corso Francia è stata letteralmente svaligiata. A facilitare il compito dei ladri, è stata l’assenza dell’ex naufrago de “L’Isola dei Famosi” oltre che il mancato funzionamento del sistema d’allarme.

A quanto pare nessuno li ha sentiti, visto che in molti hanno lasciato la Capitale per godersi un po’ di refrigerio al mare o in montagna. Al momento non è ancora possibile quantificare l’entità della refurtiva sottratta all’attore, ma secondo le prime indiscrezioni sembra sia stata forzata la cassaforte e che siano stati portati via anche altri oggetti preziosi. Un quadro che se confermato, sarebbe decisamente preoccupante.

Passando invece alla dinamica del “colpo” stando a quanto riportato da “Il Messaggero”, i ladri avrebbero forzato una porta finestra dopo aver compiuto un accurato sopralluogo. L’allarme principale non è suonato. L’altro collegato con l’abitazione del domestico ha sortito gli effetti sperati.

Una volta sentito, si è recato subito sul posto e nonostante fossero le 4:20 di notte, ha subito avvertito le forze dell’ordine della pattuglia di Ponte Milvio, che hanno iniziato immediatamente ad indagare sul caso e mettersi in contatto con Massimo Ciavarro.

Una brutta piaga, che va in qualche modo estirpata. Ad inizio agosto aveva fatto scalpore l’irruzione fatta in casa di Roberta Beta, ex concorrente del Grande Fratella, anch’essa derubata mentre era in vacanza.