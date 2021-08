Grande spavento per una ex concorrente del Grande Fratello che si è ritrovata la casa svaligiata e sottosopra. Ecco la sua testimonianza sui social network

Le disavventure estive sono sempre dietro l’angolo, in particolar modo per i vip, che sono spesso vittime di furti casalinghi mentre sono in vacanza. Poi una volta che ritornano nelle loro abitazioni si ritrovano dinanzi a spiacevoli sorprese.

Una delle ultime in ordine di tempo ha visto come sfortunata protagonista una ex partecipante della prima edizione del Grande Fratello, quella che è rimasta più a cuore a tutti gli italiani. Da lì sono usciti personaggi di spicco come il compianto Pietro Taricone, Cristina Plevani, Rocco Casalino, Marina La Rosa e Salvo Veneziano.

LEGGI ANCHE >>> Tommaso Zorzi, quanto guadagna il vincitore del Grande Fratello Vip

Grande Fratello: chi è la ex concorrente che ha subito il maxi furto casalingo

La vittima in questo caso è stata Roberta Beta seconda eliminata della storia del programma. Nonostante la prematura uscita dalla casa del Grande Fratello è riuscita a ritagliarsi uno suo spazio nel mondo dello spettacolo conducendo i programmi “I topi ballano” e “Stella stellina”. Note le sue apparizioni a “La vita in diretta” e al reality show “Single”.

Stavolta si è guadagnata gli onori delle cronache per uno spiacevole imprevisto. Infatti mentre era in vacanza a festeggiare il suo compleanno numero 56, qualcuno ha fatto irruzione presso la sua abitazione.

Hanno praticamente messo a soqquadro l’intero appartamento, portando via oggetti importanti, ma a quanto pare non di assoluto valore. La stessa Beta sempre molto attiva sui social network, ha spiegato la situazione attraverso un post su Instagram: “Tanti auguri a me e grazie del regalo! Per fortuna mia e sfortuna dei ladri non c’è niente da rubare in casa mia! Ci sarebbe dovuto essere mio figlio ma io sono andato a prenderlo per portarlo al mare…lì si che sarebbe stato brutto! Perciò: va tutto bene”.

LEGGI ANCHE >>> Ascanio Pacelli, quanto guadagna l’ex gieffino, marito di Katia Pedrotti

Dunque, poteva andare peggio. Resta comunque lo spavento nel pensare che qualcuno sia entrato in casa, ma già non averli visti in parte attenua l’evento sconvolgente.