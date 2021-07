Ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello e marito di Katia Pedrotti, ecco quanto guadagna Ascanio Pacelli.

Ascanio Pacelli è diventato noto al grande pubblico grazie alla partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello. Proprio nel corso della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia ha conosciuto Katia Pedrotti, con cui in seguito è convolato a nozze. In grado di costruire nel corso degli anni una carriera all’insegna del successo, non stupisce che siano in molti a essere curiosi di scoprire qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Ascanio Pacelli: chi è, altezza, carriera

Nome: Ascanio Pacelli

Altezza: 186 cm

Peso: 84 kg

Data di nascita: 29 novembre 1973

Luogo di nascita: Roma

Nato a Roma il 29 novembre 1973, Ascanio Pacelli è alto 186 cm, pesa 84 kg ed è del segno zodiacale del Sagittario. Nato da una nobile famiglia romana, ha i titoli nobiliari di “Nobile di Acquapendente”, “Nobile di S. Angelo in Vado” e “Nobile Romano”. Come noto la famiglia di Ascanio discende da una ricca famiglia, tanto che è pronipote di Eugenio Pacelli, Papa Pio XII. Giocatore professionista di golf, ha partecipato a tornei nazionali ed internazionali dello European Challenge tour.

Fin da piccolo, inoltre, ha sempre nutrito il desiderio di lavorare nel mondo dello spettacolo, riuscendo a diventare noto al grande pubblico nel 2004, anno in cui prende parte, in qualità di concorrente, al Grande Fratello. Nell’estate dello stesso anno viene scelto per condurre il programma Real Fighters su Italia 1, per poi condurre, assieme a Enrica Bonaccorti, il programma televisivo dedicato agli animali Il mio migliore amico, in onda su Rete 4 nel corso della stagione televisiva 2004/2005.

A partire dal novembre del 2005 debutta in qualità di conduttore radiofonico per l’emittente nazionale Radio LatteMiele, con il programma Appuntamento al buio. Nel gennaio del 2006 passa alla Rai, dove veste i panni di inviato fisso della trasmissione Il treno dei desideri, con al timone Antonella Clerici. Nel 2010 Ascanio conduce assieme alla moglie Una valigia per due.

Dal 2011, inoltre, Ascanio inizia ad ottenere i primi ruoli da attore sia al teatro che sul piccolo schermo, come nella fiction di Canale 5 dal titolo Dov’è mia figlia?. Di recente, inoltre, Ascanio e la moglie Katia Pedrotti sono tornati in tv con uno spot pubblicitario per una linee di prodotti surgelati, assieme ai loro figli. Ad oggi, inoltre, Pacelli è general manager di un campo da golf, maestro di golf e consigliere della Federazione Italiana Golf.

LEGGI ANCHE >>> Tommaso Zorzi, quanto guadagna il vincitore del Grande Fratello Vip

Ascanio Pacelli: vita privata, moglie, figli

Per quanto riguarda la vita privata, Ascanio Pacelli è convolato a nozze il 30 aprile 2005 con Katia Pedrotti. I due, ricordiamo, si sono conosciuti nel corso della partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello. Dalla loro storia d’amore sono nati due figli: Matilda, il 12 novembre 2007, e Tancredi, il 25 febbraio 2013.

A proposito della loro relazione la stessa Katia Pedrotti, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a CronacaQui, ha dichiarato: “Siamo una coppia normale, litighiamo e facciamo pace. A me Ascanio piace tanto, come il primo giorno. Eravamo destinati. Non avrei mai pensato di andare al “Gf” e uscire a braccetto di mio marito“.

Ascanio Pacelli: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quanto si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino i compensi e il patrimonio di Ascanio Pacelli. Nato da una nobile famiglia romana, è diventato noto grazie alla sua partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello.

A tal proposito interesserà sapere che, stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, i concorrenti del Grande Fratello intascherebbero circa 1.500 euro a settimana. È possibile quindi ipotizzare che anche Pacelli abbia percepito dei compensi simili.

Lo stesso ex concorrente del Grande Fratello, in un’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: “Siamo stati fortunati perché grazie all’indotto creato dopo il “GF” abbiamo messo via dei soldi che spendiamo per viaggiare con i nostri figli e far loro capire come funziona il mondo“.

Attualmente General Manager, inoltre, in base ad alcuni dati disponibili sul web, lo stipendio nazionale medio di chi svolge tale professione è pari a circa 65.884 euro all’anno. Come già detto, comunque, si tratta di stime e non sono disponibili informazioni in merito ai compensi di Ascanio Pacelli.

LEGGI ANCHE >>> Lino Banfi, quanto guadagna il “nonno più famoso d’Italia”

Ascanio Pacelli: Instagram e Facebook

Tra gli ex concorrenti del Grande Fratello più apprezzati, Ascanio Pacelli è molto seguito sui social, in particolar modo su Instagram e Facebook dove condivide spesso foto e video con i suoi tanti follower.