Un’ingegnosa multa, ha sicuramente fatto diverse vittime in friuli, quella delle multe fasulle, ma qualcuno se n’è accorto

Da Milano a Udine, dalla truffa rip deal a quella dei finti bollettini. Nel nostro Paese è d’obbligo stare sempre molto attenti, perché il malintenzionati sono dietro l’angolo. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha persino messo a disposizione dei cittadini una guida sul come scoprire le truffe correlate a multe fasulle.

Questo perché appunto, il metodo per incastrare i poveri malcapitati, è molto usato. Per fortuna sembra che il vademecum sia stato letto proprio da un automobilista friulano che non si è lasciato ingannare. Scoperto il tentativo nei suoi confronti, ha anche allertato gli uomini del 112.

La truffa delle multe che arrivano dalla Germania

Diverse, le truffe dedicate al mondo delle automobili, dalle multe, alle false polizze, bisogna tener sempre gli occhi aperti. Cos’è accaduto: all’automobilista friulano, sono state recapitati dei bollettini fasulli, con una presunta contestazione per infrazioni al Codice della Strada tedesco, ovviamente risultata essere fittizia.

Logicamente è più facile non credere che ci sia qualcosa di vero, se non ci si è recati in Germania negli scorsi mesi, ma qualora la vittima invece ci fosse arrivata in auto, è molto facile cadere nella trappola. Suona strana però già qualcosa, a leggere il verbale. Questo infatti, è interamente in italiano. Il che, potrebbe insospettire.

Il finto verbale viene recapitato a diversi automobilisti e pretende un pagamento di una cifra non altissima di denaro, da recapitare ad un dato conto. Visto che i truffatori vogliono fare le cose per bene poi, hanno anche reso le cose più credibili, allegando un modulo di possibile contestazione, da parte dell’automobilista. Contestazione stessa, che logicamente non verrà mai recapitata alle autorità, visto che nemmeno la multa esiste davvero. I carabinieri del Comando di Udine, hanno immediatamente segnalato il giro pericoloso e pregato tutti coloro che avessero ricevuto bollettini simili, di denunciare presso le autorità.