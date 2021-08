Una iniziativa che mette Poste Italiane in condizione di sostenere ancora di più i suoi correntisti o titolari di prepagate.

Importanti novità per tutti i clienti Poste Italiane. Correntisti ma anche soprattutto titolari di prepagate, forse i vero zoccolo duro dell’azienda. Poste Italiane ha studiato una serie i vantaggiose possibilità per i suoi clienti. Un’iniziativa che va anche nel verso di sostenere in qualche modo le posizioni difficili nate dall’attuale situazioni di crisi economica. Il post pandemia, nonostante il tutto non sia ancora del tutto terminato, è stato più che duro e complesso da gestire.

L’azienda ha infatti individuato una serie di iniziative, dalle quali far scaturire numerosi vantaggi per i propri correntisti. Bonus, buoni sconto ed una operazione cashack che nasce proprio per provare a sostenere ancora di più una situazione che nei mesi è diventata sempre più delicata. Poste Italiane, insomma dalla parte dei suoi clienti, dalla parte di chi è stato maggiormente colpito dalla crisi, di chi, in qualche modo ha bisogno di essere sostenuto.

Poste Italiane, tutte le iniziative in campo: sconti e cashback

Entrando nel merito dell’iniziativa targata Poste Italiane possiamo trovare una serie di sconti da applicare sugli acquisti effettuati esclusivamente con carta Bancoposta o con prepagate Poste Italiane, Postepay e Postepay evolution, in numerosi negozi e non solo. Gli sconti, in percentuale, saranno i seguenti: 5% su Fresco Mercato e Picard, del 4% su Ventis e del 5% su Giordano Vini. In farmacia si potrà risparmiare il 5% sui prodotti Pharmanow e Famideal mentre per lo studio lo sconto applicato è del 20% con British School e fino al 50% con Redooc.

Altra interessante iniziativa riguarderà invece la possibilità di approfittare dell’orma noto cashback per i nostri rifornimenti di benzina presso le stazioni Eni. Un rimborso sulle operazioni di rifornimento che può raggiungere i 100 euro. 10% che può diventare 12% scaricando l’app Enistation ed utilizzando l’opzione “Paga con Postepay”

LEGGI ANCHE >>> Poste Italiane assume addetti allo sportello e postini: come candidarsi online

L’adesione all’iniziativa è completamente gratuita e non prevede alcuna iscrizione o altro. Basterà soltanto essere clienti Poste Italiane per accedere in maniera del tutto automatica alle iniziative che l’azienda ha riservato per i suoi correntisti e titolari di carte prepagate. Una gran bella iniziativa, insomma, tutta da scoprire.