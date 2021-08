Un pezzo assolutamente unico ed anche molto raro. Una moneta ancora in circolazione, un vero e proprio tesoro.

Una collezione davvero incredibile per una moneta assolutamente unica. Collezionisti di tutto il mondo pronti a sfidarsi a colpi di offerte e ricerche forsennate per completare la serie di preziose monete da 5 euro coniate a San Marino. Una storia iniziata nel 2018 con la realizzazione dei primi pezzi. La serie che ha come protagonisti principali i segni zodiacali è prodotta con tiratura limitata. Una vera e propria sfida per i collezionisti di tutto il mondo.

I primi pezzi di questa particolare serie sono stati coniati nel 2018. Primi protagonisti i segni zodiacali dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, fino ad arrivare al 2020. In quella data si è poi passati al conio dei segni zodiacali Bilancia, Scorpione e Sagittario. La serie ha chiaramente riscosso molto successo tra gli abitanti della piccola repubblica e tra i collezionisti che provano a fare proprio almeno un esemplare della collezione.

Ultime monete della serie in circolazione dal 27 agosto

La serie sarà completata il prossimo 27 agosto con l’immissione in circolazione dei segni, Capricorno, Acquario e Pesci. Le monete in questione mostrano da un lato i segni zodiacali protagonisti della collezione e dall’altro lo stemma della Repubblica di San Marino. La valutazione di queste monete, coniate con tiratura da 16mila a pezzo, si aggira oggi intorno ai 90 euro. Dopo la messa in circolazione delle ultime monete si immagina una valutazione momentanea che vada dai 120 ai 150 euro a moneta.

LEGGI ANCHE >>> Monete da 1 euro, attenzione: questi esemplari valgono più di quel che credi

Oggi la serie dei segni zodiacali di San Marino rappresenta una delle più interessanti operazioni numismatiche degli ultimi tempi. Non bisogna dimenticare, in sede di valutazione dell’intera collezione, che parliamo di monete tutt’ora in circolazione con un valore nominale ben preciso ed una valutazione comunque molto alta considerando i fattori elencati. Collezionisti di tutto il mondo provano a mettere le mani su questi preziosi esemplari, forse addirittura unici. San Marino entra di diritto, da protagonista nel mondo della numismatica e del collezionismo mondiale.