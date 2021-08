Specifiche caratteristiche stanno ridisegnando il mondo del collezionismo. Attenti alle nuove star del settore.

Collezionismo è ormai una vera e propria passione, una dinamica che prende giovani e meno giovani a raccogliere, prima ancora ricercare, catalogare, provare ad acquistare ovviamente, fare in modo di poter godere di quel particolare oggetto. Collezionismo, oggi è avvalersi della possibilità di conoscere dove risiede il raro, dove è possibile trovare l’esclusivo, dove è giusto andare a cercarlo. Monete e banconote, in questo campo, regnano sovrane.

La banconota da 10 euro, cosi per fare un esempio, è una delle più utilizzate in assoluto. Di conseguenza una di quelle più passate tra le mani dei cittadini, una di quelle che abbiamo visto di più se cosi si può dire. Eppure proprio questa banconota è capace di arrivare ad altissime valutazioni per alcune caratteristiche che certamente a chi non è, diciamo cosi, del mestiere, ovviamente sfuggono. Avete mai fatto caso, ad esempio, al numero di serie?

La banconota da 10 euro? Numeri di serie e versioni di prova in testa

La presenza all’interno di quella che è la serie della singola banconota di numeri dai 3 ai 5 che si ripetono consecutivamente, rappresenta una caratteristica, si può dire vincente ai fini della valutazione della stessa. Un numero che si ripete, ad esempio, 7 volte, porta ad avere davanti a se una banconota dal valore ipotizzabile anche in 10 volte quello nominale. Tutti numeri uguali, significa avere una banconota dal valore di centinaia di euro. Le banconote di prova, inoltre, rappresentano un’altra piccola miniera d’oro.

Stampata in pochissimi esemplari, la banconota da 10 euro con sul retro, in diagonale, la scritta “Specimen” colore rosso può valere all’incirca 1500 euro. 4 numeri in zona bianca possono accrescere ancora di più il valore della banconota stessa.

Il campo del collezionismo, insomma, spazia tra punti nemmeno mai forse considerati. Un settore in cui dettagli e particolarità devono essere per forza notate per dare poi vita all’esclusività di quel particolare oggetto. Un universo, quello del collezionismo in continua espansione.