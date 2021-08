Alcuni oggetti antichi sono diventati oggi dei veri e propri pezzi di valore, che possono far guadagnare cifre di non poco conto in caso di rivendita

Il passare degli anni rende gli oggetti sempre un po’ più “vecchi”, tanto da farli diventare dei veri e propri pezzi pregiati dal valore decisamente importante. Gli appassionati del genere e i collezionisti, in determinati casi sono disposti a fare carte false pur di aggiudicarseli.

Scopriamo quali tra questi sono più ricercati e quali in caso di potenziale vendita possono permettere di ottenere cifre importanti. Tra questi figurano oggetti antichi e altri un po’ più recenti, ma che ormai sono diventati obsoleti o sono caduti in disuso.

Oggetti antichi: quali sono i più remunerativi in caso di vendita

Partendo dalle raccolte di racconti, spiccano quelle di Calleja e i volumi de “Le mille e una notte”. Risalgono ai primi 30 anni del secolo scorso e hanno una quotazione di mercato di circa 1000 euro.

Rimanendo in tema di oggetti ormai scomparsi, spicca il grammofono. Quello a moneta Polyphom Music costa addirittura 9.600 euro. Poco al di sotto ci sono i vinili (come quelli dei Beatles e dei Rolling Stones) e i vecchi formati di film che sono piuttosto ricercati dai collezionisti. Un video Edizione Beta Arcaica di “Il ritorno dello Jedi” costa 6500 euro.

Il ‘900 ci ha lasciato in dote anche i fumetti. I più longevi e corposi se venduti tutti insieme possono giungere anche oltre i 1000 euro. Anche alcuni singoli alle volte sono in grado di “far svoltare”. Basti pensare a quello di Superman VS Spiderman di Novaro (1976, prima edizione) che è stato venduto a ben 525 euro.

LEGGI ANCHE >>> Gli oggetti del passato che possono comportare dei guadagni esorbitanti

Discorso differente per le figurine. Pur essendo ancora in auge, sono una vera e propria miniera d’oro. Quelle risalenti a diversi anni fa sono per forza di cosa più appetibili e più costose. Ad esempio il primo adesivo in cui compare Messi con la maglia del Barcellona (stagione 2004-2005) vale circa 2500 euro. Incredibile per una singola figurina.

Non possono mancare alla rassegna le bambole, in particolar modo quelle spagnole. Un esemplare del 1972 (Nancy Comunione) rivenduta oggi può fruttare fino a 2000 euro.