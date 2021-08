Alcuni oggetti del passato se tenuti in buono stato possono essere rivenduti a cifre di non poco conto. Ecco quali sono quelli dal valore potenzialmente più alto

Conservare degli oggetti caduti ormai in disuso è una pratica che accomuna molte persone. C’è chi lo fa per passione o nostalgia e chi per pura casualità, fatto sta che possederne alcuni può trasformarsi in un’autentica fortuna.

Infatti alcuni individui sono disposti a fare carte false pur di mettere le mani su questi aggeggi che hanno fatto compagnia alle generazioni passate. Quali sono nello specifico e quanto possono fruttare?

Oggetti del passato: quali sono quelli più “remunerativi”

In cima alla lista c’è l’iPhone 1 della Apple che su eBay può arrivare a costare addirittura 10.000 euro. Sulla stessa scia troviamo l’iPod 1 (sempre prodotto dal colosso statunitense) con rotella centrale e display senza colori. Chi vuole acquistarlo dovrà far fronte ad una spesa di 4000 euro.

Passando ai videogiochi, la cartuccia di Super Mario in versione Kart per Nintendo 64 vale circa 2000 euro. I più nostalgici degli anni ’90 sicuramente ricorderanno il Walkman Sony, che è tra gli oggetti più ricercati. La sua quotazione però non è poi così spropositata. Con 600 euro lo si può “riportare” a casa.

Più oneroso è il Game Boy Color uno dei primi lettori di fiochi portatile. Attualmente lo si può trovare in vendita a 600 euro. Andando ancor più a ritroso ci sono il Nintendo 1 (vale circa 1000 euro), il Nintendo GameCube per cui gli appassionati sono disposti a spingersi fino ai 2000 euro.

Altra casa di produzione di videogiochi che ha fatto la storia è la SEGA, la cui consolle DreamCast è tra le più appetibili. A “soli” 1000 euro si può sbaragliare la concorrenza, ma attenzione non è detto che si riesca a spuntarla al 100%.

Dunque se mentre si fanno le pulizie e si rispolverano degli oggetti vecchi è bene far caso se è presente uno di quelli sopracitati. Anche una sola vendita di un oggetto del passato potrebbe dare una gran bella boccata d’ossigeno ad una famiglia intera.