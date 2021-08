Lionel Messi riceverà ufficialmente parte dello stipendio dal PSG in criptovaluta. Il valore del token vola.

Il campione ha recentemente firmato un contratto con la squadra parigina PSG di due anni, con un terzo in opzione. Il salario pattuito, sponsor esclusi, si aggirerà intorno ai 30 milioni di euro più, naturalmente, i bonus e gli sponsor. Il Paris-Saint-German ha però precisato che una parte del super salario di Messi sarà corrisposto con la criptovaluta PSG Fan Token [PSG]. La notizia ha fatto scattare un rally della criptovaluta stessa: il suo valore, dal giorno della firma di Messi, è schizzato in pochi giorni di oltre il 100% in area 60$. Al momento della stesura di questo articolo, sembrerebbe però già ritracciare intorno ai 40$, pertanto raccomandiamo cautela in quanto la volatilità è sicuramente destinata a perdurare.

Cosa sono i “Fan Token”, le criptovalute delle squadre di calcio

I Fan Token sono un tipo di NFT (token non fungibile) , una risorsa digitale. Abbiamo parlato di NFT in questo articolo. I fan e gli investitori possono acquistare questi token crittografici con denaro reale sui principali exchange, come Binance. Con questi token si può accedere a contenuti esclusivi e partecipare ad altre attività proposto come mini-giochi in realtà aumentata. Tra i vantaggi più interessanti, i titolari dei fan token possono anche votare su decisioni (principalmente di minore importanza, al momento) relative ai loro club.

Questi token fan sono creati da una piattaforma crittografica chiamata Socios. Citando direttamente il sito web di Socios, i token dei fan “ti danno lo status di un vero influencer. Fatti avanti e aiuta la tua squadra a prendere le decisioni giuste votando su tutti i loro sondaggi ufficiali…” Anche squadre italiane come Juventus, Inter e Milan hanno i loro fan token. Come Bitcoin e valute digitali simili, i token fan sono asset dal valore estremamente volatile e hanno pochissimo storico. Pertanto l’investimento in questi strumenti richiede cautela e potrebbe non essere sensato nella maggioranza dei casi. Per gli appassionati di calcio e tecnologia, invece, un domani potrebbero rivelarsi delle proprietà digitali in grado di regalare molte soddisfazioni e avvicinando i fan alla vita sportiva del proprio club del cuore.