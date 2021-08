La sofferenza della finanza tradizionale non ferma l’ascesa delle blockchain. E gli Nft venduti a 250 mila dollari sono un esempio.

Criptovalute, token, blockchain… La tecnologia si sposa ormai da tempo anche al conio, tanto che, nell’ultimo anno e mezzo, si è assistito a una crescita esponenziale nell’utilizzo di questi strumenti. Una diretta conseguenza della pandemia ma anche, in qualche modo, un’opportunità data dal mondo virtuale a una finanza “tradizionale” in forte sofferenza a causa della crisi. Gli investitori, infatti, hanno guardato alla moneta virtuale come un portafogli-paracadute, in grado di fronteggiare il ribasso finanziario portato dal periodo di recessione.

Tuttavia, abbiamo visto spesso come sicurezza e criptovalute siano due concetti che viaggiano su binari separati. Tanto è vero che, persino chi aveva puntato forte sulle crypto come strumento di pagamento (come Elon Musk o il governo cinese), ha deciso di andarci piano e rivedere le proprie strategie, provocando uno sconquasso non indifferente alla regina delle valute digitali, Bitcoin. Resta il fatto che il mondo tutto in divenire delle criptovalute continua ad affascinare e a giocarsi le sue carte. Basti pensare alle partnership con squadre di Serie A, con Digitalbits sulle maglie della Roma e il progetto del collezionismo digitale (gli Nft) lanciato da Juventus e Fiorentina.

Nft, il token EtherRocks viaggia a gonfie vele: ecco perché

Ulteriori indicazioni sull’apprezzamento legato ai token è dato dall’ascesa degli EtherRocks. Gli Nft, ovvero i token non fungibili, continuano infatti a generare profitti nonostante il loro mercato si sia sostanzialmente ridotto rispetto a qualche mese fa. Non più venduti a milioni, gli EtherRocks, letteralmente delle pietre virtuali, viaggiano a cifre incredibili: 250 mila dollari secondo Fortune. Detta in termini crypto, ben 78 monete Ethereum. Si tratta dei primi Nft creati su internet, nel 2017, e si basano interamente sulla tecnologia blockchain.

Un’ascesa incredibile se si considera la riduzione del volume di mercato. Senza contare che, in alcune circostanze, gli EtherRocks possono arrivare anche a 99 monete Ethereum. Il dettaglio incredibile, come rivelato peraltro dallo stesso sito ufficiale dell’Nft, è che il loro valore è legato esclusivamente all’essere acquistati o venduti. Come in un gioco, possedere uno dei 100 pezzi equivale a distinguersi nella variegata rete delle blockchain. Ed EtherRocks è solo un caso: esistono altri esempi di immagini, video o musica che, venduti nel formato Nft, hanno generato milioni di dollari.