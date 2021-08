I cinema hanno riaperto e continuano a tentare la risalita: ma conoscete tutte le regole da osservare adesso?

Dopo la dolorosissima prima parte di riduzione dei rischi, per la pandemia Covid-19, anche i cinema tornano a respirare. Da aprile 2021 infatti, le sale hanno riaperto dopo più di 12 mesi di stop. Per gli amanti del film in sala e dell’ultimissima uscita, nulla è cambiato, se non per quanto riguarda le regole da osservare in sala.

Il cinema è pur sempre un luogo chiuso e con tutti i controlli ormai impazzati per il green pass, è sempre meglio conoscerle, per non rischiare di rimanere fuori e non godersi alcuno spettacolo. Andiamo a vedere di cosa si tratta quindi.

La nuova vita dei cinema con le nuove regole

Dei piccoli passi devono esser fatti, se si vuole tornare man mano alla normalità e quindi al cinema, come in bar, ristoranti, centri scommesse e tanto altro, è inutile provare a fare i furbetti. Piuttosto, meglio provare ad accelerare il processo di normalizzazione, seguendo i consigli di chi stila le regole.

Il cinema per esempio, ha i suoi luoghi dove va sempre tenuta su correttamente, la mascherina. Parliamo infatti di ingresso, bagni, corridoi ma anche del proprio posto in sala, per non mettere in pericolo chi è a pochi metri.

Sappiamo anche che a partire dal 1 giugno 2021 è ormai possibile, tornare a consumare cibo all’interno delle sale. Quindi non dovremo rinunciare agli amati pop corn, e logicamente alla possibilità di andare in bagno. Questi, sono costantemente sanificati dal personale.

Leggi anche>>> Serie A e Champions alle porte, facciamo chiarezza: prezzi e promozioni

Ancora, i posti sono assegnati in precedenza, per consentire il distanziamento e la sala potrà riempirsi fino al 50% della capienza. I congiunti però, possono stare vicini tra loro. Oltre ad essere di un massimo del 50%, la capienza è contingentata per i luoghi chiusi, a massimo 500 persone. Inoltre, è sempre bene igienizzarsi le mani all’ingresso ed anche alle pause, come per tutti i luoghi in cui si potrebbe entrare a contatto con oggetti spesso toccati da altri, come poltrone, lavandini del bagno e tanto altro.