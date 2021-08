Vodafone lancia un ultimo attacco estivo alle compagnie telefoniche rivali. L’offerta è di 70 giga di internet a 7,99 euro al mese.

Continua l’estate di colpi e contraccolpi tra le varie compagnie telefoniche. Dopo il gancio destro di WindTre con Go Unlimited Star+ risponde Vodafone con Special 70 Giga. Le promozioni low cost rendono felici gli utenti che possono riuscire a risparmiare notevolmente sulla ricaricabile e sugli abbonamenti. L’unico dubbio è quale compagnia scegliere e per quale tariffa optare. Conosciamo meglio l’ultima proposta di Vodafone per capire se è adatta alle nostre esigenze.

Special 70 giga di Vodafone

Un pacchetto di consumi completo ed economico per gli abbonati Vodafone, questa è la premessa con cui imperversa sul mercato Special 70 Giga. La tariffa di 7,99 euro include minuti illimitati verso fissi e mobile, sms senza limiti con qualunque destinatario e ben 70 giga di internet per poter navigare liberamente sul web alla velocità dal 4G.

La compagnia telefonica cerca di accaparrarsi il numero più alto di clienti promettendo non solo costi bassi e contenuti rilevanti ma anche un altro interessante vantaggio. Parliamo dei costi bloccati per almeno sei mesi. Nessuna rimodulazione dei prezzi, dunque, per un semestre alla fine del quale gli utenti potranno scegliere un’altra offerta o cambiare compagnia.

Altre info sull’offerta low cost

Special 70 giga prevede una quota di 10 euro per l’attivazione della rete che andrà ad integrarsi al costo mensile previsto dall’abbonamento alla ricaricabile. E’ indispensabile la portabilità (da WindTre, Iliad e Tim) per poter aderire all’iniziativa e l’offerta è attivabile unicamente presso i punti vendita della compagnia. Per ricercare lo store più vicino alla propria posizione è possibile consultare il sito internet vodafone.it entrando nella sezione “Privati” e poi “Trova Negozio”. Qui, inserendo l’indirizzo di interesse si potranno visualizzare su una mappa interattiva i punti vendita nella zona e conoscere orari di apertura e chiusura.