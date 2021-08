Il Buttafuori di Euronics sta riscuotendo notevoli consensi. Le offerte però sono usufruibili solo in determinati punti vendita e per un breve lasso temporale

Euronics ha sempre in serbo delle soprese per i propri clienti. L’ultima in ordine di tempo è il Buttafuori, ovvero una campagna promozionale molto interessante, che però è attiva solo in alcuni punti vendita, come Euronics Bruno.

Il periodo di tempo in cui si può usufruire di questi prezzi speciali va dal 16 al 31 agosto 2021. Dunque, bisogna affrettarsi, 15 giorni volano via in un attimo. Tutti i prodotti sono commercializzati con la garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare nei negozi in cui viene effettuato l’acquisto. Copra solo ed esclusivamente i difetti di fabbrica.

Euronics: ecco le migliori proposte del periodo

Andando nello specifico, il “menù” è ricco di “portate” interessanti tra cui meritano una menzione particolare alcuni smartphone:

Asus Zenfone 3 AR a 199 euro,

Oppo A53 a 169 euro,

Xiaomi Mi 11 Lite a 399 euro,

Xiaomi Redmi Note 10s a 259 euro,

Oppo A94 a 299 euro,

Oppo find X3 Lite a 389 euro,

Oppo Reno 4Z a 249 euro,

Oppo A74 a 219 euro,

Xiaomi Redmi 9A a 99 euro,

iPhone 12 Pro Max a 1189 euro,

iPhone 12 a 839 euro,

iPhone 12 Mini a 769 euro.

Tra gli altri prodotti oggetti di sconti figurano anche i particolari orologi targati Amazfit, tra cui spiccano:

Amazfit GTS 2 Mini a 79 euro,

GTR 2E a 99 euro,

GTR 2 Sport a 149 euro,

T-Rex a 149 euro o Band 5 a soli 29 euro.

LEGGI ANCHE >>> Euronics piazza l’offerta super: smartphone in arrivo quasi a costo zero

Queste sono solo alcune delle svariate proposte del Buttafuori di Euronics. Bisogna comunque considerare che visto il campo d’azione ristretto, non è detto che tutti possano essere accontentati e trovare gli oggetti di proprio gradimento.

Visitando però gli store, è sempre possibile ripiegare su altri apparecchi che magari sono meno sponsorizzati, ma che hanno comunque delle caratteristiche interessanti. Insomma, al ritorno dalle vacanze, fare una piccola tappa da Euronics è praticamente obbligatorio. I prezzi sopracitati sono una balla al balzo da cogliere assolutamente. D’altronde oggi siamo così schiavi della tecnologia, che passare in questi negozi e quasi come fare la spesa al supermercato.