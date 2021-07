Il volantino Euronics stupisce i suoi clienti con un gradito ritorno, lo “speciale telefonia”. Fino al 28 luglio offerte incredibili che lasceranno senza fiato.

Una varietà incredibile di smartphone in offerta, accessori con sconti super, tasso zero per il pagamento rateale, prima rata a partire da gennaio 2022, il volantino Euronics nasce per stupire. Fino al 28 luglio si potrà approfittare dell’interessante promozione che consentirà a tutti noi di procedere con un acquisto conveniente. Pochi giorni per scegliere il modello di smartphone preferito e sostituire finalmente quello in uso.

Come conoscere le proposte del volantino Euronics

La prima pagina del volantino alza fin da subito le aspettative degli utenti. “Un’estate di sconti a tasso zero” è la frase che in tanti desideravano leggere ed ora possono farlo, almeno fino al prossimo 28 luglio 2021. Naturalmente la promozione del Tan e Taeg allo 0% è limitata ad acquisti superiori a 299 euro ma rimane un’occasione imperdibile soprattutto visto che la prima rata si pagherà dal mese di gennaio 2022.

Per sfogliare le pagine del volantino Euronics e conoscere le offerte dello Speciale Telefonia basterà accedere ad internet e al portale dello store per poi entrare nella sezione dedicata alle promozioni e selezionare quella di proprio interesse. Un singolo clic del mouse consentirà di girare le pagine e con il doppio clic si potranno ingrandire le immagini per visualizzare le offerte più da vicino.

Alcune super proposte Euronics dello Speciale Telefonia

Gli utenti che desiderano acquistare uno smartphone di fascia media-bassa avranno l’imbarazzo della scelta. Tra le tante proposte citiamo lo Xiaomi Mi 11 Lite a 289 euro, i modelli Motorola a partire da 129 euro, lo smartphone TLC 20 L+ a 299,90 euro, il modello Redmi Note 10 S a 249,90 euro e il Redmi 9T a 169,90 euro.

Da citare la promozione riguardante allo smartphone dalla lunga durata, Power U10 e Power U20 in offerta rispettivamente a 129,90 euro e 149,90 euro. La batteria da 5.000 Mah garantisce fino a 3,5 giorni di utilizzo e la cover più la protezione dello schermo sono incluse nel prezzo.

Qualità elevata a prezzi scontati, come rinunciare

Sul volantino Euronics troviamo offerte altamente competitive relative a smartphone delle migliori marche. Fino al 28 luglio si può acquistare il modello Oppo Find X3 Lite a 399 euro invece di 499 e l’iPhone mini a 699 euro con 64 Gb oppure a 749 euro con 128 Gb di memoria.

Altri modelli Oppo in promozione presentano costi più elevati come il Find X3 Pro a 979 euro o il Find X3 Neo a 670 euro con un risparmio che arriva fino a 170 euro. Citiamo, infine, Vivo Smartphone con i modelli creati per regalare scatti straordinari. I costi sono di 799 euro per X60 Pro, 449 euro per il modello V21 e di 329 euro per l’Y72.