Smartphone Oppo con sconto al 90%: la promozione Euronics viaggia sull’onda delle tariffe estive e invita a nozze gli acquirenti.

Mercoledì 4 agosto sarà una giornata importante per coloro che avranno bisogno di acquistare un nuovo smartphone. Con il primo “terzo giorno” della settimana del mese, infatti, Euronics metterà a disposizione un’offerta estremamente interessante che consentirà di ottenere uno smartphone Oppo con sconto vicino al 90%. Si tratta del modello Oppo A15 in Mystery Blue, acquistabile usufruendo di un beneficio dell’87,56% sull’acquisto. Da decurtare, naturalmente, al prezzo totale.

In pratica, dai 159,99 euro iniziali si passerà ad appena 19,90 euro. Il ritiro potrà avvenire direttamente in negozio senza alcun onere, mentre la consegna a casa richiederà un’aggiunta di appena 11 euro. Possibile prenotare lo smartphone online e ritirarlo nel rivenditore Euronics più vicino. Inoltre, un’altra opzione offerta dal rivenditore è la possibilità di di usufruire del ritiro dell’usato gratuito.

Smartphone, la super offerta Euronics: come non farsela scappare

Una delle tante offerte vantaggiose piazzate in questi mesi estivi e che si pone in continuità con le varie promozioni telefoniche messe sul mercato dagli operatori. L’opportunità è quella di affiancare a una nuova tariffa telefonica anche un ottimo prodotto. L’Oppo in questione, infatti, garantirà uno schermo da 6,52 pollici, con 32 giga di memoria interna e con sistema operativo Android. Supporto Dual SIM garantito e processore octa-core, con batteria da 4230 mAh.

Smartphone attrezzato, naturalmente, per usi molteplici. Il dispositivo messo in promozione da Euronics si compone di un comparto fotografico con tripla lente e obiettivo principale da ben 13 megapixel (quella macro da 2, così come l’obiettivo di profondità). Addirittura è presente una fotocamera frontale per i selfie (riconoscimento facciale e persino dispositivo per impronte digitali). Al momento lo smartphone risulta non disponibile sul sistema di prenotazione online. Per informazioni meglio rivolgersi direttamente al rivenditore.