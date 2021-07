Un nuovo smartphone arriva, due vecchi vengono rimossi. WindTre rivede l’elenco della promozione con dispositivo incluso al solo prezzo fedeltà.

L’acquisto di uno smartphone a rate zero è di sicuro un’opzione attraente. A promuoverla è stata WindTre, con l’Operazione Smartphone incluso, valida per comprare un dispositivo senza l’incombenza del pagamento delle rate. Tutti i telefoni rientranti nella promozione sono stati inseriti nella short list dell’operatore, rimasta invariata fino a ora. Al momento, infatti, WindTre ha inserito qualche altro cellulare all’interno del listone, di fatto estendendo ancora di più le proporzioni dell’offerta.

L’aggiornamento, in dettaglio, prevedrà la modifica più che l’allungamento della lista. Come novità, infatti, arriverà lo smartphone Oppo A54 5G, fissato al prezzo di 99,99 euro una tantum. Salutano, invece, il Samsung Galaxy A02s e lo Xiaomi Redmi Note 10 5G. Fra le modifiche rilevanti, anche la modifica del prezzo dell’Oppo A53s, che passa dai 69,99 euro originari agli attuali 79,99 euro, sempre una tantum. L’offerta vale perlopiù per chi è già cliente di WindTre (quindi con Sim ricaricabile attiva da almeno 6 mesi e a un costo di almeno 5,99 euro).

Offerta Smartphone a rate zero: la lista aggiornata

In sostanza, chi dovesse aver attiva una promozione di WindTre potrà abbinarvi uno smartphone di ultima generazione, ampliando notevolmente il raggio della promozione. A essere pagato sarà il cosiddetto “prezzo fedeltà” e solo in modalità una tantum. La promo rientra nelle campagne Mia Telefono incluso, disponibile solamente in negozio. La Sim, naturalmente, dovrà essere compatibile. Il listone degli smartphone coinvolti va da un massimo di 99,99 euro a un minimo di 29,99 euro.

Di seguito, l’elenco dei cellulari inclusi nella promozione.